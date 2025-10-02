ليلى عبداللطيف تقلب الفنانين مع اوراقها.. توقعات جديدة ابرزها فضل شاكر

الصفحة الرئيسية
2025-10-02 | 09:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
837 شوهد
خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لعام 2026 للوسط الفني المصري واللبناني، مع عودة بعض العلاقات والفنانين للواجهة.
أعلنت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف خلال ظهورها التلفزيوني الأخير على قناة "الجديد" مجموعة من التوقعات الخاصة بالوسط الفني في مصر ولبنان لعام 2026، مشيرة إلى أن أبرزها يرتبط بعلاقات فنية وشخصية جذبت اهتمام الجمهور خلال السنوات الماضية.
ياسمين عبدالعزيز
وأحمد
العوضي
توقعت عبداللطيف أن تعود قصة الحب بين
ياسمين عبد العزيز
وأحمد العوضي إلى الواجهة قريبًا، مؤكدة أن المصالحة ستكون مفاجئة وسريعة بعد فترة من الانفصال. وأوضحت أن العمل الفني المشترك بينهما سيكون عاملًا محفزًا لإعادة التواصل، ما يعيد إشراقة الثنائي على الساحة الفنية.
ياسمين صبري
وأحمد أبوهشيمة
وأشارت الخبيرة إلى وجود احتمال قوي لعودة ياسمين صبري إلى أحمد
أبو هشيمة
، رجل الأعمال، مستبعدة أي تأخير طويل في هذا الاتجاه، ما يمنح العلاقة السابقة فرصة لإعادة
بناء الثقة
بين الطرفين.
استبعدت عبداللطيف حدوث أي عودة رسمية أو ارتباط جديد بين
شيرين عبدالوهاب
وحسام حبيب، مؤكدة أن العلاقة ستظل في إطار الصداقة فقط. ومن جهته، صرح
حسام حبيب
بأن
شيرين
لم تخضع لأي علاج طبي، وأن سفرها كان لغرض النقاهة والاستجمام، مشددًا على أنها بخير، وأن ما أُثير حول حالتها الصحية مجرد شائعات.
عودة
فضل شاكر
للساحة الغنائية
بشرت التوقعات بعودة قوية للفنان فضل شاكر إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب، مشيرة إلى أنه سيقدم للجمهور أغنيتين جديدتين من المتوقع أن تحقق كل منهما نجاحًا يفوق أعماله الأخيرة. وأكدت عبداللطيف أن عودته ستكون مصحوبة بحضور ابنه في بعض الحفلات، ما يعكس روح العائلة والتواصل الفني بين الأجيال.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أخبار المصالحات والعودة الفنية، حيث تصدرت منشورات ياسمين
عبد العزيز
وأحمد العوضي منصات التواصل، بينما أثارت أخبار ياسمين صبري وفضل شاكر موجة من التعليقات الإيجابية والتوقعات حول مستقبل الأعمال الفنية القادمة. وأجمع خبراء الأبراج على أن العام المقبل سيشهد استقرارًا في بعض العلاقات الفنية وعودة قوية لعدد من الفنانين بعد فترات غياب أو نزاعات، ما يمهد لانطلاق مشاريع جديدة تجمع بين العمل الفني والتجارب الشخصية.
وتبقى هذه التوقعات مؤشرات مبنية على تحليلات الأبراج وتجارب الخبيرة، مع مراقبة دقيقة لتفاعل الفنانين والجمهور، ما يجعل عام 2026 نقطة تحول مهمة في الوسط الفني المصري واللبناني، يعيد ترتيب الأولويات ويعيد بعض العلاقات إلى مسارها الطبيعي، ويُعيد الفنانين إلى الواجهة بعد غياب أو توقف قصير.
مقالات ذات صلة
لهذا السبب.. نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر
04:00 | 2025-09-10
توتر أمني واستهداف لمنزل الفنان فضل شاكر في لبنان.. ما القصة؟
06:06 | 2025-09-11
فضل شاكر يغادر العزلة وأول ظهور علني منذ سنوات.. هذه وجهته
14:03 | 2025-08-25
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي بحادث سير في الساحل
08:03 | 2025-08-13
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
35.4%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
24.92%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
محليات
20.49%
02:58 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
02:58 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
اقتصاد
19.18%
09:35 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
09:35 | 2025-10-01
المزيد
