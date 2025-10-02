Alsumaria Tv
ليلى عبداللطيف تقلب الفنانين مع اوراقها.. توقعات جديدة ابرزها فضل شاكر

فن وثقافة

2025-10-02 | 09:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ليلى عبداللطيف تقلب الفنانين مع اوراقها.. توقعات جديدة ابرزها فضل شاكر
837 شوهد

خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لعام 2026 للوسط الفني المصري واللبناني، مع عودة بعض العلاقات والفنانين للواجهة.


أعلنت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف خلال ظهورها التلفزيوني الأخير على قناة "الجديد" مجموعة من التوقعات الخاصة بالوسط الفني في مصر ولبنان لعام 2026، مشيرة إلى أن أبرزها يرتبط بعلاقات فنية وشخصية جذبت اهتمام الجمهور خلال السنوات الماضية.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
توقعت عبداللطيف أن تعود قصة الحب بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي إلى الواجهة قريبًا، مؤكدة أن المصالحة ستكون مفاجئة وسريعة بعد فترة من الانفصال. وأوضحت أن العمل الفني المشترك بينهما سيكون عاملًا محفزًا لإعادة التواصل، ما يعيد إشراقة الثنائي على الساحة الفنية.

ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة
وأشارت الخبيرة إلى وجود احتمال قوي لعودة ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، مستبعدة أي تأخير طويل في هذا الاتجاه، ما يمنح العلاقة السابقة فرصة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين.

استبعدت عبداللطيف حدوث أي عودة رسمية أو ارتباط جديد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، مؤكدة أن العلاقة ستظل في إطار الصداقة فقط. ومن جهته، صرح حسام حبيب بأن شيرين لم تخضع لأي علاج طبي، وأن سفرها كان لغرض النقاهة والاستجمام، مشددًا على أنها بخير، وأن ما أُثير حول حالتها الصحية مجرد شائعات.

عودة فضل شاكر للساحة الغنائية
بشرت التوقعات بعودة قوية للفنان فضل شاكر إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب، مشيرة إلى أنه سيقدم للجمهور أغنيتين جديدتين من المتوقع أن تحقق كل منهما نجاحًا يفوق أعماله الأخيرة. وأكدت عبداللطيف أن عودته ستكون مصحوبة بحضور ابنه في بعض الحفلات، ما يعكس روح العائلة والتواصل الفني بين الأجيال.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أخبار المصالحات والعودة الفنية، حيث تصدرت منشورات ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منصات التواصل، بينما أثارت أخبار ياسمين صبري وفضل شاكر موجة من التعليقات الإيجابية والتوقعات حول مستقبل الأعمال الفنية القادمة. وأجمع خبراء الأبراج على أن العام المقبل سيشهد استقرارًا في بعض العلاقات الفنية وعودة قوية لعدد من الفنانين بعد فترات غياب أو نزاعات، ما يمهد لانطلاق مشاريع جديدة تجمع بين العمل الفني والتجارب الشخصية.

وتبقى هذه التوقعات مؤشرات مبنية على تحليلات الأبراج وتجارب الخبيرة، مع مراقبة دقيقة لتفاعل الفنانين والجمهور، ما يجعل عام 2026 نقطة تحول مهمة في الوسط الفني المصري واللبناني، يعيد ترتيب الأولويات ويعيد بعض العلاقات إلى مسارها الطبيعي، ويُعيد الفنانين إلى الواجهة بعد غياب أو توقف قصير.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
Play
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
Play
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
Play
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Play
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Play
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
Play
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
Play
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
Play
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
