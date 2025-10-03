وفاة الفنان العراقي اياد الطائي

وقالت في بيان ورد لـ انه "ببالغ الحزن والاسى ننعى رحيل الفنان اياد والذي وافته هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".الجدير بالذكر أن الفنان الراحل اياد الطائي ممثل عراقي متميز قدّم مئات الأعمال والمسرحية المميزة وأعمالًا مميزة في الساحة الثقافية الزاخرة بالنجوم وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو للتمثيل في دائرة السينما والمسرح و مثل في العديد من المحافل الدولية.