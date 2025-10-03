في ذكرى تشرين.. وفاة فنان اغنية "صويحب" الشهيرة في التظاهرات

وقال أصدقاء الفنان ان سامي كمال رحل في السويد وهو ابن مدينة الكحلاء، ودخل كصوت جديد الى الساحة عام 1974 في اغنية مدللين، كما ان اسمه الحقيقي سامي مناتي.وغادر بسبب مضايقات النظام السابق كونه شيوعي، وانتقل الى منفاه الأخير عام 1988.