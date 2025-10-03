حظر ظهور سلاف فواخرجي على الشاشات السورية

ويأتي هذا الإجراء بعد عدة أشهر من فصل الفنانة السورية من عضوية نقابة الفنانين، بسبب "إصرارها على إنكار وتنكرها لآلام الشعب السوري"، وفق بيان رسمي.وكان الناطور قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن النقابة لن تمنع أي فنان سوري من الظهور على الشاشات، مستشهداً بالممثل ، لكنه أشار بطريقة غير مباشرة إلى ، مؤكداً أن مواقفها السياسية تجاوزت "الحد المقبول" بالنسبة لتوجه النقابة الجديد.وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد والسخرية، حيث اعتبر البعض أن القضية تحمل أبعادًا شخصية إلى جانب السياسية، في حين اعتبر آخرون القرار مبررًا، مطالبين بمحاسبتها حال عودتها إلى ، وكأنها متهمة بارتكاب جرائم بحق السوريين.وكانت نقابة الفنانين في سوريا قد أثارت الجدل في أبريل الماضي، بإعلان شطب قيد سلاف فواخرجي رسميًا.