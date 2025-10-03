حظر ظهور سلاف فواخرجي على الشاشات السورية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542743-638950829963835148.jpeg
حظر ظهور سلاف فواخرجي على الشاشات السورية
فن وثقافة
2025-10-03 | 06:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
242 شوهد
السومرية
نيوز- فني
أصدرت
نقابة الفنانين السوريين
، مازن الناطور، قرارًا بمنع عرض أي أعمال فنية تشارك فيها الفنانة على القنوات السورية، وذلك على خلفية مواقفها السياسية وتصريحاتها المعارضة للسلطة الحالية، والتي اعتبرها الناطور بمثابة "تبرير لجرائم النظام السابق".
ويأتي هذا الإجراء بعد عدة أشهر من فصل الفنانة السورية من عضوية نقابة الفنانين، بسبب "إصرارها على إنكار وتنكرها لآلام الشعب السوري"، وفق بيان رسمي.
وكان الناطور قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن النقابة لن تمنع أي فنان سوري من الظهور على الشاشات، مستشهداً بالممثل
باسم ياخور
، لكنه أشار بطريقة غير مباشرة إلى
سلاف فواخرجي
، مؤكداً أن مواقفها السياسية تجاوزت "الحد المقبول" بالنسبة لتوجه النقابة الجديد.
وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد والسخرية، حيث اعتبر البعض أن القضية تحمل أبعادًا شخصية إلى جانب السياسية، في حين اعتبر آخرون القرار مبررًا، مطالبين بمحاسبتها حال عودتها إلى
سوريا
، وكأنها متهمة بارتكاب جرائم بحق السوريين.
وكانت نقابة الفنانين في سوريا قد أثارت الجدل في أبريل الماضي، بإعلان شطب قيد سلاف فواخرجي رسميًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الجائحة وإدمان الشاشات يتسببان بركود جنسي غير مسبوق
14:02 | 2025-08-31
أمنية الانتخابات تشدد على منع ظهور أي عنصر أمني في وسائل الإعلام مع المرشحين للانتخابات
07:44 | 2025-09-13
ظهور جو بايدن الاخير يثير القلق
15:52 | 2025-08-31
أنغام تفاجئ جمهورها بأول ظهور بعد وعكتها الصحية الأخيرة (صور)
03:14 | 2025-08-30
سولاف
فواخرجي
نقابة الفنانين السوريين
السومرية نيوز
سلاف فواخرجي
سومرية نيوز
باسم ياخور
السومرية
سورية
سوريا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
41.5%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
27.43%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
أمن
19.05%
11:58 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
11:58 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
اقتصاد
12.03%
10:11 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
10:11 | 2025-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
الأكثر مشاهدة
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
اخترنا لك
اكتشاف جديد.. مادة هلامية من الفطر لتجديد الأنسجة البشرية
09:19 | 2025-10-03
ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟
06:40 | 2025-10-03
بالصور.. هكذا ودع فنانو العراق الراحل اياد الطائي
05:34 | 2025-10-03
تحذيرات من محتوى يروج للمثلية بالعربية
05:08 | 2025-10-03
مملوك لشركة تعمل في العراق.. انفجارات بمصفى نفطي في لوس انجليس
04:39 | 2025-10-03
الساعات الأولى لانطلاق الدعاية.. الجزرات الوسطية "قبطت" و8 الاف مرشح ينشرون صورهم في العراق
01:35 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.