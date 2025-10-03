الفنانة أحلام باليوم الوطني العراقي: كل عام والعراق وطنا الكبير

ونشرت أحلام
بصفحتها الشخصية على منصة (اكس)، تدوينة تهنئ بها لاشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني
العراقي قائلةً: "والعِراق عِراقنا وعُروق العِراق بَين عُرُوقِنا، كل عام والعراق وطنا الكبير وطن الحضارات".
وعززت الفنانة أحلام تغريدتها بكلام أغنيتها الخاصة للعراق (حبي الك بالفطرة): " حبي الك بالفطرة حب مستحيل تفسره
انا لغرامك أنتمي تقريباً انت في دمي
يابو الحضارة الكبرى، منك صعب اتبرا
قلبي نذرلك عمره، حبي الك ما ينتهي يشبه وجه بغداد
وقت القمرة
يا جنة
الغرام تظل دار السلام
بنهرك وبرك والسماء بكل شي نحبك موت
عشق ماله حدود بالروح الك وجود
كل ذره بترابك وطن طبعاً نحبك موت
يا شموخك يا جمالك
احنا عشنا من خلالك
انت بالروح
انت تاريخ وحضارة وطن يصعب اختصاره
ساكن الروح
ويبقى اسمك بالقلب الى الابد وراح نبقى عالوعد
وشقد صبرنا وعادي عدنا نصبر بحبك بعد
انت جميل هواية وعايش هواك وياية
بالروح تاركلي أثر مثل النقش على الحجر
انت الهدف والغاية
ومرات يتهيئ لي كنك تعيش بعقلي وياية اشيلك بالسفر
ووقت الظلام اتكون الي ضواية
اول حبيب الي بي قلبي ممتلي
يا بعد ناسي وكل هلي حقنا نحبك موت
يا صانع الحروف يا كاسر الظروف
فدوه اروح لها الوطن كلنا نحبك موت
حتى لو مرتنا أزمه يبقى اسمك أحلى كلمه وحبك يزيد
يا ابونا وكل حياتك لامنا جوه عباتك شوفتك عيد
ويبقى اسمك بالقلب إلى الأبد
وراح نبقى عالوعد
وشقد صبرنا وعادي عدنا نصبر بحبك بعد".