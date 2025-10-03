الفنانة أحلام باليوم الوطني العراقي: كل عام والعراق وطنا الكبير

ونشرت بصفحتها الشخصية على منصة (اكس)، تدوينة تهنئ بها لاشعب العراقي بمناسبة العراقي قائلةً: "والعِراق عِراقنا وعُروق العِراق بَين عُرُوقِنا، كل عام والعراق وطنا الكبير وطن الحضارات".وعززت الفنانة أحلام تغريدتها بكلام أغنيتها الخاصة للعراق (حبي الك بالفطرة): " حبي الك بالفطرة حب مستحيل تفسرهانا لغرامك أنتمي تقريباً انت في دمييابو الحضارة الكبرى، منك صعب اتبراقلبي نذرلك عمره، حبي الك ما ينتهي يشبهوقت القمرةالغرام تظل دار السلامبنهرك وبرك والسماء بكل شي نحبك موتعشق ماله حدود بالروح الك وجودكل ذره بترابك وطن طبعاً نحبك موتيا شموخك احنا عشنا من خلالكانت بالروحانت تاريخ وحضارة وطن يصعب اختصارهساكن الروحويبقى اسمك بالقلب الى الابد وراح نبقى عالوعدوشقد صبرنا وعادي عدنا نصبر بحبك بعدانت جميل هواية وعايش هواك ويايةبالروح تاركلي أثر مثل النقش على الحجرانت الهدف والغايةومرات يتهيئ لي كنك تعيش بعقلي وياية اشيلك بالسفرووقت الظلام اتكون الي ضوايةاول حبيب الي بي قلبي ممتلييا بعد ناسي وكل هلي حقنا نحبك موتيا صانع الحروف يا كاسر الظروففدوه اروح لها الوطن كلنا نحبك موتحتى لو مرتنا أزمه يبقى اسمك أحلى كلمه وحبك يزيديا ابونا وكل حياتك لامنا جوه عباتك شوفتك عيدويبقى اسمك بالقلب إلى الأبدوراح نبقى عالوعدوشقد صبرنا وعادي عدنا نصبر بحبك بعد".