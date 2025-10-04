بفستان جريء.. مي عمر تخطف الأنظار في باريس (صور)

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم يوقف المطر الخفيف امرأة في مهمة، الليلة الماضية أثناء توجهها إلى عرض ميسيكا بأناقة".وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خطيرة، عسل أوي، وبعيدن في حلاوتك، الفستان تحفة، ايه القمر ده".يذكر أن، آخر أعمال مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته ، ، ، انتصار، عصام السقا، إدوارد، ، ومن إخراج .