"سحبت هاتفه بالقوة".. ليلى علوي تواجه القضاء

وجاء في البلاغ وفقا لمواقع محلية، أن ساعدت شخصا على الاعتداء الجسدي على الصحافي أمام حشد من الزملاء والمصورين، كما اتهمها المصري بـ الاستيلاء قسراً على هاتفه المحمول والعبث بمحتوياته دون وجه حق.وأشار الصحافي إلى أن الفنانة تنمرت عليه رغم معرفتها بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ما دفع وكيل في نيابة سيدي بشر إلى فتح تحقيق عاجل في الدعوى رقم 1143/2025، عقب الاطلاع على مقطع فيديو يوثق الواقعة، وأمر بتفريغ المراقبة في الفندق الذي شهد الحادث.يُذكر أن تم تكريمها مؤخرا في الدورة الـ41 من المهرجان، الذي يحمل اسمها، وقد بكت أثناء توجيه رسالة لجمهورها قائلة: "شكراً لأهلي استحملوني العمر ده كله، ممكن أكون قصّرت ناحية أهلي وبيتي علشان مشواري الفني".