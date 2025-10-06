بالذكاء الاصطناعي.. تامر حسني يثير الشجون ويستحضر "نجوم التمثيل" الاحياء والاموات باغنية تكريم (فيديو)

وقدم حسني الاغنية الجديدة بعنوان كان يا مكان، وهي اغنية تكريم عظماء تاريخ المسرح والفن المصري والعربي، من حفل مهرجان المصرية.تضمن كليب الاغنية رؤية فنية لتامر حسني، حيث كانت الرؤية وتفاصيل الكليب تثير الشجون بموازاة كلمات الاغنية، حيث يظهر وسعيد صالح وسهير البابلي واحمد بدير ورجاء والكثير من الفنانين والممثلين من الاحياء والاموات بتطور اشكالهم بين الماضي والحاضر باستخدام ، في تنقلات تتلاعب بالعواطف والتفاعل الإنساني مع وجوه كانت جزءا من حياة الشعوب العربية.وحققت الاغنية اكثر من نصف مليون مشاهدة بعد 20 ساعة من نشرها على قناة اليوتيوب لتامر حسني.