إعلامية لبنانية تثير الجدل بشأن فضل شاكر

وقالت الأحمدية، في تصريح صحفية ان "هناك ظروف سوف تؤخذ بعين الاعتبار، مثل أن فضل ظل مسجونا 13 سنة وأنه مريض وحالته الصحية صعبة"، مبينة ان " عاد للغناء لأنه لم يعتزل أصلا، باستثناء ما حدث عام 2012، إذ ابتعد آنذاك بعد خسارته بيته ومطعمه، حينها تم اضطهاده، وبات مثل أي لبناني سرق منه الأمان".وكشفت عن إيمانها المطلق ببراءة فضل شاكر الذي وصفته بـ"شخص رقيق، ولطيف، ومحترم، ومرتب، وحنون، ولا يمكن أن ينضم لجماعة إرهابية".واستدركت قائلة: "هناك تفاصيل كثيرة ينبغي أن يذكرها هو في التحقيقات، مثل أنه شارك في التظاهرات وذلك بعدما اقتحموا بيته وسرقوه، وعندما لجأ حينها للجهات المعنية قيل له إنهم لا يستطيعوا أن يساعدوه، وبالتالي كان في حالة دفاع عن نفسه لكن لم يتورط في قتل أحد"، وفق قولها.وردا على سؤال عما إذا كان شاكر مدينا باعتذار، أجابت مستنكرة: "يعتذر عن ماذا؟.. ماذا يقول؟ إنهم اعتدوا عليه وشردوه مع أسرته، وعاش في على السطح؟.. لمن يعتذر؟ لمن لم يوفروا له الحماية حينما لجأ إليهم؟".وتابعت : "فضل شاكر مريض وعنده 600 مصيبة صحية وحكى لي سابقا أنه عرض عليه تهريبه عبر البحر لكنه رفض ذلك، وقال لي لو فعلت ذلك سأكون مجرما".واعتبر نشطاء أن "تصريحات نضال تضمنت تعاطفا واسعا مع شاكر الذي وصفته بالمريض، في حين اعتبر آخرون أنها تتحدث بشكل شخصي".وفي الرابع من تشرين الأول الحالي سلم الفنان فضل شاكر نفسه إلى مخابرات في الجنوب عند مدخل مخيم .وبحسب معلومات أولية فان الفنان شاكر هو من طلب تسليم نفسه للسلطات ، حيث تم إرسال قوة من إلى مدخل المخيم لتسلمه ونقله إلى ثكنة زغيب العسكرية في ومن ثم نقله لاحقا إلى .وكان شاكر قد توارى عن الأنظار في العام 2013 بعد في شرق صيدا التي حصلت بين جماعة والجيش اللبناني وصدرت بحق شاكر حينها مذكرة توقيف على خلفية فيديو نُشر لشاكر.