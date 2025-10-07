الصفحة الرئيسية
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543175-638954317417766697.jpg
محمد رمضان امام القضاء بسبب هذه الاغنية
فن وثقافة
2025-10-07 | 07:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
323 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
من جديد، وجد الفنان
محمد رمضان
نفسه محالاً الى المحاكمة، في القضية التي حملت الرقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، بسبب نشره أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الخاصة في "يوتيوب"، من دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وجاء في أمر إحالة رمضان الى المحاكمة، أنه "بدائرة قسم الدقي، قام محمد. ر. م والشهير بمحمد رمضان، بأداء عرض وإذاعة مصنّف سمعي أو بصري في مكان عام بدون أخذ التصاريح اللازمة من
وزارة الثقافة
".
وكشفت الدعوى القضائية المُقامة ضد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا نصاص"، أن الأغنية تحرّض على العنف وتخالف
الأعراف
العامة بحسب وصف الدعوى.
وأفادت الدعوى بأنه: "في يوم الاثنين الموافق 4/8/2025، بعد التأكد من مدى الالتزام بأحكام القانون الرقم 38 لسنة 1992 المنظم لجهاز الرقابة على المصنّفات الفنية والقوانين الرقابية، وذلك عقب متابعة
وسائل التواصل الاجتماعي
"
فيسبوك
" و"
يوتيوب
" لمتابعة ما ينشر من خلاله وبناء على الخطاب الوارد إلينا من إدارة الأغاني في الرقابة على المصنّفات الفنية والتأكد من تطبيق القوانين الرقابية على ما يبث فيها وبالمتابعة لوحظ وجود أغنية "رقم واحد يا أنصاص" للمطرب
محمد رمضان
، والتي تذاع على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع اليوتيوب وهي عبارة عن كلمات في منتهى الإسفاف والخلاعة وخارجة عن الأعراف العامة ومخالِفة للذوق العام وتحرض على العنف والاعتداد غير الصحيح بالذات والإساءة الى الآخرين".
وأضافت الدعوى: "وبالتالي فهي غير صالحة للعرض العام والتصوير، وبمراجعة
الإدارة المختصة
"إدارة الأغاني" التي تمنح ترخيص تلك الأغاني سواء بالموافقة على الكلمات أو النسخ أو العرض العام وتصوير الكليب، تبين أن الأغنية غير مرخص لها بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات".
وبناءً عليه تبين أن الفنان محمد رمضان نشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص"، على موقع "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على ترخيص بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات، وقد خالف بذلك أحكام القانون الرقم 38 لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الرقابة على المصنّفات الفنية، مما يجعله مستحقاً للعقاب المنصوص عليه في القانون ذاته المشار إليه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مصر
رمضان
القضاء
وسائل التواصل الاجتماعي
الإدارة المختصة
السومرية نيوز
وزارة الثقافة
سومرية نيوز
محمد رمضان
السومرية
الأعراف
