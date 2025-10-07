أول تعليق من شيماء علي بعد نجاتها من الموت

النجمة الشهيرة نشرت عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” صورة لسيارتها المتضرّرة بشدة، مرفقة بدعاء مؤثر قالت فيه:"اللهم لك الحمد، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتي وسلامة عيالي، اللهم استودعتك أغلى ما أملك فاحفظهم بعينك التي لا تنام".في اليوم التالي، ظهرت شيماء علي في مقطع فيديو مؤثر روت فيه تفاصيل الحادث، قائلة إنها كانت عائدة من منزل والدتها عندما وقع الاصطدام بسيارة مظلمة لم تُشعل أضواءها.وقالت: "حسيت السيارة طارت فينا، كأننا بحلم… ريحة الحريق كانت قوية، جسمي كله كان يوجعني، بس كل تفكيري كان بولادي، كيف أطلعهم بسرعة".وأوضحت أنها تمكنت بصعوبة من فتح الباب لإخراج طفليها والعاملتين المرافقتين، وسط حالة من الذهول والخوف الشديد.