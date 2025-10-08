بسبب ياسمين صبري.. خالد سرحان يرفض التعاون مع أحمد العوضي

وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن سبب اعتذار خالد هو تعاقده على البطولة أمام النجمة في فيلمها الجديد الذي يكتبه ويُخرجه أمين وينتجه كامل أبو علي، ويشارك فيه النجم السورى ، وتخوض به ياسمين أولى بطولاتها المطلقة في عالم السينما.كما يشارك خالد في الجزء السادس من سلسلة "المداح" التي يقوم ببطولتها الفنان ، والتي يخوض بها سباق الدراما الرمضاني للعام السادس على التوالي.كان قد كشف خلال استضافته في حلقة من بودكاست "فايق ورايق"، الذي يقدّمه الإعلامي إبراهيم فايق على منصة "studio 77"، حقيقة سخريته من الفنان ، وذلك في بعض الفيديوهات والصور التي ينشرها عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.