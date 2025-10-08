بعد حصولها على منحة تفوق.. ابنة ياسر جلال تتصدر تريند جوجل

ونشر الفنان الفيديو عبر حسابه بموقع " "، وعلّق قائلًا: "قدرية أخدت منحة تفوق ومسافرة تكمل دراستها فى .. هتوحشيني يا دادو".وكان قد احتفل في مايو الماضي بنجاح ابنته من الثانوية الألمانية (الأبيتور) بتفوّق، ونشر صورة تجمعه بها عبر حساباته الرسمية، وكتب: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية (الأبيتور) بتفوق، ما شاء الله فخور بيكي يا دادو".وفي هذا السياق، يعرض ألبوم صور يجمع الفنان ياسر جلال بابنته قدرية.