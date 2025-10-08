عصام صاصا يطلق اغنية بعد خروجه من السجن

وأعلن مطرب المهرجانات ، صباح الأربعاء 8 تشرين الأول، عن طرح أغنيته الجديدة بعنوان "مش مهتم"، بالتعاون مع كيمو الديب، وذلك بعد مرور ساعات فقط على خروجه من عقب إخلاء سبيله في واقعة شجار وقعت بأحد الملاهي الليلية في المعادي جنوب .أول ظهور فني لعصام صاصا بعد أزمة المعاديوروّج صاصا للأغنية الجديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث نشر بوستر الأغنية عبر خاصية "الستوري"، وكتب تعليقًا مقتضبًا قال فيه: "دلوقتي على اليوتيوب"، في إشارة إلى طرح العمل على قناته الرسمية.وكانت قد تلقت بلاغًا عن وقوع مشاجرة داخل ملهى ليلي شهير بالمعادي، تورّط فيها عصام صاصا ومدير أعماله من جهة، وعدد من أفراد الأمن التابعين للمكان من جهة أخرى. وأسفرت الواقعة عن وقوع إصابات بين بعض الأطراف.تفاصيل أزمة عصام صاصاوبحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فقد قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل عصام صاصا و15 شخصًا آخرين على ذمة القضية، مقابل كفالة مالية بلغت 10 آلاف جنيه لكل متهم، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة كاملة.وفي سياق متصل، كان صاصا قد أعلن خلال الأيام الماضية عن تأجيل حفله الغنائي في "ذا بيتش"، نتيجة إصابته بجروح في يده وصفها بالخطيرة. ونشر عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة تظهر آثار الجروح، وعلّق عليها بالقول: "الحمد لله على كل شيء"، مشيرًا إلى أن ظروفًا خارجة عن إرادته وإرادة المنظمين تسببت في إلغاء الحفل.ويُعد هذا الطرح الفني أول ظهور لصاصا بعد أزمة الملهى الليلي، في وقت يواصل فيه نشاطه الفني المعتاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مشاركة جمهوره بأخباره المستجدة ومواعيد أعماله الغنائية.