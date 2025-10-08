تفاصيل قصة حب بليغ حمدي ووردة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
صلاح يقود مصر للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543279-638955364253539724.jpg
تفاصيل قصة حب بليغ حمدي ووردة
فن وثقافة
2025-10-08 | 12:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
السومرية نيوز
– فني
صادف يوم امس الثلاثاء ذكرى ميلاد الموسيقار
بليغ حمدي
، الذي ولد في حي شبرا بمثل هذا اليوم 7 من تشرين الاول 1931، الذي يعد واحد من أهم رموز الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي ولقلب بـ "ساحر الألحان"، وارتبط اسمه بالعديد من مطربي الزمن الجميل ومنهم
أم كلثوم
ووردة وعبد
الحليم حافظ
.
قصة زواج
بليغ حمدي
ووردة
الجزائرية
ونشأت قصة حب بين بليغ حمدي ووردة الجزائرية عندما استمعت في سن السادسة عشرة من عمرها لأغنية "تخونوه" التي غناها
عبد الحليم حافظ
, حيث تأثرت باللحن إلى حد كبير، وقررت أن يكون بليغ حمدي هو الرجل الذي يجب أن تلتقي به يومًا ما، ووصلت وردة إلى مصر في إطار دعوة فنية، وكانت هي الفرصة للتعرف على بليغ حمدي.
رغم حب بليغ حمدي لوردة، فقد رفض والدها زواجه منها، مما جعلها تعود إلى الجزائر وتزوجت وردة هناك وأنجبت طفلين وابتعدت عن الفن لعدة سنوات، لكن قلب بليغ حمدي لم يتوقف عن حبها، وظلّ ينتظر حتى جاء اليوم الذي التقيا فيه مجددًا.
وكانت الفرصة التي ينتظرها بليغ حمدي ووردة حين سافر عدد من الفنانين المصريين إلى الجزائر للاحتفال بعيد الاستقلال، حيث عزف على عوده وجاءته فكرة أغنية "العيون السود"، وبعد فترة انفصلت وردة عن زوجها وعادت إلى مصر لتغني الأغنية التي أصبحت واحدة من أشهر أعمالها.
عادت وردة إلى مصر وتزوجت بليغ حمدي في عام 1972، في حفل أقيم بمنزل الفنانة
نجوى فؤاد
، حيث غنى عبد
الحليم حافظ
أغنية "مبروك عليك يا معجباني", واستمر هذا الزواج ست سنوات، قدم خلالها بليغ حمدي لـ وردة العديد من أروع الألحان، مثل: "خليك هنا"، "حكايتي مع الزمان"، "اشتروني"، و"العيون السود", لكن الحياة بينهما لم تستمر طويلاً، فبسبب اختلافات أسلوب الحياة بينهما، , وبالأخص تفضيل بليغ حمدي للاستقلال الفني ورفضه الحياة الأسرية التقليدية، وقع الطلاق بينهما.
وظلت المشاعر متواجدة بين بيلغ ووردة قائمة، رغم الفراق في منفاه بفرنسا كتب أغنية "بودعك" كوداع أخير وطلب من وردة أن تغنيها ورغم ترددها في البداية، إلا أنها قامت بغناءها بصوت ممتلئ بالشجن وكان هذا آخر تعاون يجمع بينهما فنيًا, وفي نهاية مايو1991 نشرت مجلة الشرق الأوسط موضوعا يحمل عنوان "بعد 10 سنوات من الفراق.. وردة تعود إلى بليغ فنيا".
وقدم الثنائي من قبل عشرات الأغاني العاطفية والوطنية الناجحة منها "العيون السود، بلاش تفارق، اسمعوني، أولاد
الحلال
، على الربابة بغني".
أما وردة فظلت تتحدث عنه بحنين، وأعلنت في لقاءاتها الصحفية أنها ندمت على الانفصال، وقالت: "
لو كنت
عرفته كويس زي ما عرفته بعد الطلاق، كنا مكملنا."
وتوفي بليغ حمدي في 1993، بينما رحلت وردة عن عالمنا في 2013 وبينما غابت الأجساد، ظلت أغانيهما معًا على مر السنين تروي قصة حب وألحان لا تموت.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القبض على متهم بحوزته 147 شريطا نوع "وردي" وسمكري يمارس اعمال الشعوذة ببغداد
10:03 | 2025-10-08
كارمن لبّس تكشف 15 سنة حب مع زياد الرحباني بلا زواج
08:55 | 2025-09-25
موجة تضامن مع لاعبة تعرضت للتنمر بسبب حب الشباب
12:32 | 2025-08-16
تستهدف 18 فردا وكيانا.. تفاصيل جديدة حول العقوبات الامريكية على إيران
03:57 | 2025-08-08
بليغ
حمدي
عبد الحليم حافظ
وردة الجزائرية
السومرية نيوز
الحليم حافظ
سومرية نيوز
عبد الحليم
بليغ حمدي
نجوى فؤاد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
27.17%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
العطل في الشهر الحالي
محليات
26.22%
03:04 | 2025-10-07
العطل في الشهر الحالي
03:04 | 2025-10-07
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
اقتصاد
23.91%
02:18 | 2025-10-07
بعد "تشاؤم" نيابي باحتمالية انقطاعها.. اللجنة المالية تكشف مصير الرواتب
02:18 | 2025-10-07
اول موقف من الداخلية بشأن مقتل الحقوقية همسة جاسم في واسط
أمن
22.71%
04:10 | 2025-10-07
اول موقف من الداخلية بشأن مقتل الحقوقية همسة جاسم في واسط
04:10 | 2025-10-07
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
اخترنا لك
تقنية جديدة من أبل للشحن اللاسلكي
12:58 | 2025-10-08
فائدة أم ضرر.. كوب العصير الصباحي قد يكون خدعة!
12:11 | 2025-10-08
عصام صاصا يطلق اغنية بعد خروجه من السجن
11:31 | 2025-10-08
بعد حصولها على منحة تفوق.. ابنة ياسر جلال تتصدر تريند جوجل
11:10 | 2025-10-08
خمس دقائق يومياً.. اعتمد هذا النظام لأنعاش قلبك
10:37 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.