Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
صلاح يقود مصر للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل قصة حب بليغ حمدي ووردة

فن وثقافة

2025-10-08 | 12:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل قصة حب بليغ حمدي ووردة
89 شوهد

السومرية نيوز – فني
صادف يوم امس الثلاثاء ذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدي، الذي ولد في حي شبرا بمثل هذا اليوم 7 من تشرين الاول 1931، الذي يعد واحد من أهم رموز الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي ولقلب بـ "ساحر الألحان"، وارتبط اسمه بالعديد من مطربي الزمن الجميل ومنهم أم كلثوم ووردة وعبد الحليم حافظ.

قصة زواج بليغ حمدي ووردة الجزائرية
ونشأت قصة حب بين بليغ حمدي ووردة الجزائرية عندما استمعت في سن السادسة عشرة من عمرها لأغنية "تخونوه" التي غناها عبد الحليم حافظ, حيث تأثرت باللحن إلى حد كبير، وقررت أن يكون بليغ حمدي هو الرجل الذي يجب أن تلتقي به يومًا ما، ووصلت وردة إلى مصر في إطار دعوة فنية، وكانت هي الفرصة للتعرف على بليغ حمدي.
رغم حب بليغ حمدي لوردة، فقد رفض والدها زواجه منها، مما جعلها تعود إلى الجزائر وتزوجت وردة هناك وأنجبت طفلين وابتعدت عن الفن لعدة سنوات، لكن قلب بليغ حمدي لم يتوقف عن حبها، وظلّ ينتظر حتى جاء اليوم الذي التقيا فيه مجددًا.
وكانت الفرصة التي ينتظرها بليغ حمدي ووردة حين سافر عدد من الفنانين المصريين إلى الجزائر للاحتفال بعيد الاستقلال، حيث عزف على عوده وجاءته فكرة أغنية "العيون السود"، وبعد فترة انفصلت وردة عن زوجها وعادت إلى مصر لتغني الأغنية التي أصبحت واحدة من أشهر أعمالها.
عادت وردة إلى مصر وتزوجت بليغ حمدي في عام 1972، في حفل أقيم بمنزل الفنانة نجوى فؤاد، حيث غنى عبد الحليم حافظ أغنية "مبروك عليك يا معجباني", واستمر هذا الزواج ست سنوات، قدم خلالها بليغ حمدي لـ وردة العديد من أروع الألحان، مثل: "خليك هنا"، "حكايتي مع الزمان"، "اشتروني"، و"العيون السود", لكن الحياة بينهما لم تستمر طويلاً، فبسبب اختلافات أسلوب الحياة بينهما، , وبالأخص تفضيل بليغ حمدي للاستقلال الفني ورفضه الحياة الأسرية التقليدية، وقع الطلاق بينهما.
وظلت المشاعر متواجدة بين بيلغ ووردة قائمة، رغم الفراق في منفاه بفرنسا كتب أغنية "بودعك" كوداع أخير وطلب من وردة أن تغنيها ورغم ترددها في البداية، إلا أنها قامت بغناءها بصوت ممتلئ بالشجن وكان هذا آخر تعاون يجمع بينهما فنيًا, وفي نهاية مايو1991 نشرت مجلة الشرق الأوسط موضوعا يحمل عنوان "بعد 10 سنوات من الفراق.. وردة تعود إلى بليغ فنيا".
وقدم الثنائي من قبل عشرات الأغاني العاطفية والوطنية الناجحة منها "العيون السود، بلاش تفارق، اسمعوني، أولاد الحلال، على الربابة بغني".
أما وردة فظلت تتحدث عنه بحنين، وأعلنت في لقاءاتها الصحفية أنها ندمت على الانفصال، وقالت: "لو كنت عرفته كويس زي ما عرفته بعد الطلاق، كنا مكملنا."
وتوفي بليغ حمدي في 1993، بينما رحلت وردة عن عالمنا في 2013 وبينما غابت الأجساد، ظلت أغانيهما معًا على مر السنين تروي قصة حب وألحان لا تموت.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Play
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
Play
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Play
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Play
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
Play
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Play
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03

اخترنا لك
تقنية جديدة من أبل للشحن اللاسلكي
12:58 | 2025-10-08
فائدة أم ضرر.. كوب العصير الصباحي قد يكون خدعة!
12:11 | 2025-10-08
عصام صاصا يطلق اغنية بعد خروجه من السجن
11:31 | 2025-10-08
بعد حصولها على منحة تفوق.. ابنة ياسر جلال تتصدر تريند جوجل
11:10 | 2025-10-08
خمس دقائق يومياً.. اعتمد هذا النظام لأنعاش قلبك
10:37 | 2025-10-08
بالفيديو.. قطار يسحق "جكسارة" متوقفة
07:52 | 2025-10-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.