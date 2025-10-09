ياسمين عبد العزيز تكشف اسم مسلسلها لرمضان 2026.. هذه التفاصيل

المسلسل من إنتاج شركة "ميديا لايف" للمنتجَين محمّد عبد الوهّاب وطارق ، من تأليف عمرو محمّد ياسين ومن اخراج محمّد الحبيري، فيما بدأت الشّركة حاليًّا بترشيح بقيّة أبطال العمل والتّّعاقد معهم تمهيدًا لانطلاق التّصوير قريبًا.وكانت ياسمين قد شاركت بالموسم الرّمضاني الماضي من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو عمل اجتماعيّ رومنسيّ من تأليف ، وإخراج محمد خبيري، شاركها بطولته ، ، ، أنوشكا، وآخرون، وقد لاقى صدًى واسعًا بين المشاهدين.وبهذا الإعلان، ترفع منسوب الحماسة لدى جمهورها الّذي يترقٍب تفاصيل عملها الجديد، وسط تساؤلات حول طبيعة القصّة الّتي يخبّئها عنوان "وننسى كان".