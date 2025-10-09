جيسيكا طويل تمشي على قدميها لأول مرة بعد 10 سنوات.. صرخات وخطوات

، التي عاشت عقدًا كاملًا على كرسي متحرك، لم تسمح لليأس أن يسيطر عليها. ورغم الصعوبات الجسدية والنفسية، خاضت رحلة علاج طويلة مليئة بالتحديات، لتصل أخيرًا إلى اللحظة التي حلمت بها: الوقوف على قدميها والسير من جديد.وفي مقطع مصوّر شاركته عبر حسابها الخاص على إنستغرام، ظهرت جيسيكا وهي تخطو خطواتها الأولى بمساعدة جهاز طبي متطور. المشهد حمل مزيجاً من الدهشة والفرح، حيث أطلقت صرخة عفوية مع كل خطوة، وبدت مُترددة في البداية خوفًا من السقوط، قبل أن تتحوّل الدموع إلى ابتسامة سعادة كبيرة.المقطع انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، مُحققًا ملايين المشاهدات، مع موجة واسعة من رسائل الدعم والتشجيع، لتؤكد جيسيكا أن ما وصلت إليه هو نتيجة العلاج المكثّف والتقنيات الطبية الحديثة، مُشيرةً إلى أن تجربتها أصبحت رسالة أمل ملهمة لكل من يواجه ظروفًا صعبة.وقالت: "الإصرار يصنع المستحيل، وما ظننته حلمًا بعيد المنال تحوّل اليوم إلى واقع".وُلدت جيسيكا ونشأت في ، ووحققت شهرة من خلال المنصّات الرقمية بعد أن قرّرت مشاركة تجربتها مع الشلل.وكانت قد أصيبت بالشلل في الولايات المتحدة قبل نحو عقد، بعدما اختُطفت وتعرّضت لحادث مأسوي نجت منه بإصابات بالغة تركت أثراً دائماً على حياتها.ومع إصرارها على عدم الإستسلام، أصبحت جيسيكا واحدة من أبرز الوجوه المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.واليوم، تُضاف إلى مسيرتها قصة إنسانية استثنائية جعلت منها قدوة مُلهمة في الصبر والعزيمة، وتجسيدًا لفكرة التشبّث بالصبر والأمل مهما طال الانتظار.