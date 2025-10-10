شاكيرا تشعل التريند بجلسة تصوير جريئة (صور)

وخضعت لجلسة تصوير جريئة لصالح المجلة ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية خطفت بها الأنظار.وعلقت صفحة المجلة على انستجرام على صور شاكيرا وكتبت: " لقد كانت من ألمع نجوم العالم لأكثر من عشرين عامًا، وتُلقب بأعظم فنانة لاتينية على مر العصور، في مقابلة حصرية مع غراتسيا، تتحدث شاكيرا عن قوتها الخارقة، وكيف تجد القوة في الشدائد، وكيف أن أبنائها هم دافعها الأكبر "من خلال عيون أطفالي، أرى العالم من جديد".أحيت شاكيرا مؤخرا حفلا غنائيا في ضمن جولتها الغنائية هذا العام، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.يذكر أن، آخر ما طرحته شاكيرا كانت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Soltera" عبر قناتها الرسمية على " " وتخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة.