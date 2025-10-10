بعد تسليمه نفسه.. ما مصير فضل شاكر القانوني ؟

وأضافت ، في تصريحات تلفزيونية، أن شاكر بريء من جميع التهم الموجهة إليه، مشددة على أنه يطالب بمحاكمة عادلة لا تخضع لأي اعتبارات سياسية، مشيرة إلى أنه اتخذ قرار تسليم نفسه منذ فترة لكنه فضّل انتظار الوقت المناسب لضمان معالجة قضيته في مناخ قضائي نزيه.وأوضحت أن المؤشرات الحالية توحي بوجود إرادة قضائية أكثر توازنًا، مما يعزز فرص حصول شاكر على محاكمة عادلة تستند إلى الوقائع بعيدًا عن التجاذبات السياسية والإعلامية.وتزامنت تصريحات المحامية مع أنباء متداولة، لم تُؤكّد بعد، عن احتمال صدور حكم ببراءة الفنان، عقب تسليمه نفسه قبل أيام إلى السلطات .وفي وقت سابق، أكد ، نجل الفنان، أن والده بريء من تهمة القتال ضد ، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر عام 2018 لم يحظ بالتغطية الإعلامية الكافية.