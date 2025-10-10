بعد تسليمه نفسه.. ما مصير فضل شاكر القانوني ؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543410-638956871638167158.jpg
بعد تسليمه نفسه.. ما مصير فضل شاكر القانوني ؟
فن وثقافة
2025-10-10 | 05:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
323 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
قالت المحامية أماتا
مبارك
، وكيلة الفنان اللبناني
فضل شاكر
، إن موكلها لا تربطه أي علاقة بالموقوفين لدى السلطات
اللبنانية
، نافيةً بشكل قاطع صحة الروايات التي تشير إلى وجود صلة بينه وبينهم.
وأضافت
مبارك
، في تصريحات تلفزيونية، أن شاكر بريء من جميع التهم الموجهة إليه، مشددة على أنه يطالب بمحاكمة عادلة لا تخضع لأي اعتبارات سياسية، مشيرة إلى أنه اتخذ قرار تسليم نفسه منذ فترة لكنه فضّل انتظار الوقت المناسب لضمان معالجة قضيته في مناخ قضائي نزيه.
وأوضحت أن المؤشرات الحالية توحي بوجود إرادة قضائية أكثر توازنًا، مما يعزز فرص حصول شاكر على محاكمة عادلة تستند إلى الوقائع بعيدًا عن التجاذبات السياسية والإعلامية.
وتزامنت تصريحات المحامية مع أنباء متداولة، لم تُؤكّد بعد، عن احتمال صدور حكم ببراءة الفنان، عقب تسليمه نفسه قبل أيام إلى السلطات
اللبنانية
.
وفي وقت سابق، أكد
محمد فضل شاكر
، نجل الفنان، أن والده بريء من تهمة القتال ضد
الجيش اللبناني
، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر عام 2018 لم يحظ بالتغطية الإعلامية الكافية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني
15:16 | 2025-10-04
معلومات جديدة عن محاكمة فضل شاكر سيغادر البلاد
06:57 | 2025-10-07
إعلامية لبنانية تثير الجدل بشأن فضل شاكر
13:19 | 2025-10-06
لهذا السبب.. نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر
04:00 | 2025-09-10
لبنان
القضاء
فضل شاكر
الجيش اللبناني
محمد فضل شاكر
السومرية نيوز
سومرية نيوز
اللبنانية
السومرية
محمد فضل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
46.17%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
20.21%
03:40 | 2025-10-09
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
دوليات
17%
10:27 | 2025-10-09
تفاصيل مقتل البلوغر "يوسف شلش".. ترك وسط الشارع
10:27 | 2025-10-09
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
محليات
16.62%
02:07 | 2025-10-09
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
02:07 | 2025-10-09
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
الأكثر مشاهدة
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
اخترنا لك
تطارده شائعة الموت منذ 30 عاما.. قرار مفاجئ من أسرة فنان مصري
06:11 | 2025-10-10
شيرين عبد الوهاب أمام القضاء مجددا.. ما القصة هذه المرة؟
05:01 | 2025-10-10
تسريبات عن "iPhone 18 Fold"
04:47 | 2025-10-10
واتساب في ميزة جديدة.. اختر اسمك قبل أن يسبقك الآخرون
04:15 | 2025-10-10
شاكيرا تشعل التريند بجلسة تصوير جريئة (صور)
03:47 | 2025-10-10
في اليوم العالمي للصحة النفسية... 6 أنواع للشخصية النرجسية إحذرها والسابعة "اعتمدها"!
02:30 | 2025-10-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.