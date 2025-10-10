تطارده شائعة الموت منذ 30 عاما.. قرار مفاجئ من أسرة فنان مصري

وتبين أن مصدر الشائعة هو صفحة تنتحل شخصية الفنان، وتستغل اسمه في نشر أخبار زائفة وتنفيذ عمليات احتيال إلكترونية. وسرعان ما تدخلت أسرته لتُكذّب هذه الأنباء وتطمئن الجمهور على سلامته.وفي أول تعليق رسمي، أكدت هبة ، ابنة الفنان، أن والدها بخير ويتمتع بصحة جيدة، مشددة على أن ما يُنشر عن وفاته "غير صحيح تمامًا"، وقالت في تصريحاتها:"والدي بخير، وما يُنشر عن وفاته غير صحيح، وهذه الشائعة منتشرة منذ 30 عامًا. الصفحة التي تروّج لهذه الأكاذيب ليست تابعة له، ولا نعرف القائمين عليها."وأضافت أن الأسرة قررت اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين عن الصفحة، بعد تلقي شكاوى من أشخاص وقعوا ضحية لعمليات نصب تمت باسم والدها، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُستغل فيها اسم الفنان في مثل هذه الوقائع.يُذكر أن رشوان توفيق يُطلّ هذا العام على جمهوره في رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يجمع نخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية.