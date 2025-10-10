بعد قضية المخدرات.. التركية هاديسا: لا أدخن السجائر

عادت الفنانة التركية الشهيرة هاديسا إلى دائرة الجدل مجددًا، بعدما أثارت تصريحاتها الأخيرة حول تدخين السجائر تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إخلاء سبيلها في قضية تعاطي والترويج لها، التي شملت عدداً من الفنانين والمشاهير الأتراك.وقالت هاديسا خلال حديث أمام جمهورها إنها شعرت بـ"ألم شديد لمجرد الاشتباه فيها"، مؤكدة أنها لا تدخن السجائر ولا تتعاطى أي مواد، مضيفة: "أنا أعيش حياتي نظيفة ونقية، وأحزن أن يُذكر اسمي في مثل هذه القضايا أمام جمهوري الذي أحبّه"، على حد تعبيرها.وأظهر مقطع فيديو متداول عبر المنصات الاجتماعية ردود فعل متباينة بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن نفيها للتدخين غير منطقي في ظل الشبهات التي أُثيرت حولها سابقًا، بينما دافع آخرون عنها مؤكدين أن الربط بين والسلوكيات السلبية تعميم ظالم، وأن تصريحاتها تعبّر عن صدقها ورغبتها في الحفاظ على صورتها أمام جمهورها.وتأتي تصريحات هاديسا بعد حملة أمنية موسعة شنتها السلطات التركية استهدفت عدداً من نجوم الفن ومشاهير التواصل الاجتماعي في إسطنبول، ضمن تحقيقات تتعلق بتعاطي المخدرات، شملت 19 شخصية معروفة أبرزهم الممثل ميتين أكدولغير، والمغنية إيرام ديريجي، وديرين تالو.وأوضحت التركية أن التحقيقات تتركز على الاستخدام الشخصي للمواد المخدرة، دون وجود نية للترويج أو البيع، فيما ستُحدد التحاليل الطبية المسار القانوني لكل حالة على حدة.كما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن هذه الحملة جاءت بعد أشهر من المراقبة والرصد لتحركات واتصالات داخل الوسط الفني، في إطار جهود رسمية للحد من انتشار المخدرات بين الشخصيات المؤثرة في المجتمع.