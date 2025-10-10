الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
التالي
يوروماكس euromaxx
من
08:30 PM
الى
08:40 PM
LIVE
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543454-638957229100126009.jpeg
بعد قضية المخدرات.. التركية هاديسا: لا أدخن السجائر
فن وثقافة
2025-10-10 | 15:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
أشعلت الفنانة التركية هاديسا مواقع التواصل من جديد بعد تصريحاتها حول التدخين، عقب أيام من الإفراج عنها في قضية
المخدرات
.
عادت الفنانة التركية الشهيرة هاديسا إلى دائرة الجدل مجددًا، بعدما أثارت تصريحاتها الأخيرة حول تدخين السجائر تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إخلاء سبيلها في قضية تعاطي
المخدرات
والترويج لها، التي شملت عدداً من الفنانين والمشاهير الأتراك.
وقالت هاديسا خلال حديث أمام جمهورها إنها شعرت بـ"ألم شديد لمجرد الاشتباه فيها"، مؤكدة أنها لا تدخن السجائر ولا تتعاطى أي مواد، مضيفة: "أنا أعيش حياتي نظيفة ونقية، وأحزن أن يُذكر اسمي في مثل هذه القضايا أمام جمهوري الذي أحبّه"، على حد تعبيرها.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر المنصات الاجتماعية ردود فعل متباينة بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن نفيها للتدخين غير منطقي في ظل الشبهات التي أُثيرت حولها سابقًا، بينما دافع آخرون عنها مؤكدين أن الربط بين
الشهرة
والسلوكيات السلبية تعميم ظالم، وأن تصريحاتها تعبّر عن صدقها ورغبتها في الحفاظ على صورتها أمام جمهورها.
وتأتي تصريحات هاديسا بعد حملة أمنية موسعة شنتها السلطات التركية استهدفت عدداً من نجوم الفن ومشاهير التواصل الاجتماعي في إسطنبول، ضمن تحقيقات تتعلق بتعاطي المخدرات، شملت 19 شخصية معروفة أبرزهم الممثل ميتين أكدولغير، والمغنية إيرام ديريجي، وديرين تالو.
وأوضحت
النيابة العامة
التركية أن التحقيقات تتركز على الاستخدام الشخصي للمواد المخدرة، دون وجود نية للترويج أو البيع، فيما ستُحدد التحاليل الطبية المسار القانوني لكل حالة على حدة.
كما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن هذه الحملة جاءت بعد أشهر من المراقبة والرصد لتحركات واتصالات داخل الوسط الفني، في إطار جهود رسمية للحد من انتشار المخدرات بين الشخصيات المؤثرة في المجتمع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
دراسة تكشف مخاطر جديدة للسجائر الإلكترونية على القلب
02:35 | 2025-08-22
فرنسا تلغي إقامة رجل عربي أشعل سيجارة من الشعلة الأبدية
11:23 | 2025-08-06
دراسة تكشف مخاطر صادمة للسجائر الإلكترونية على الجنين
02:28 | 2025-07-19
تحذير جديد.. القلب وضغط الدم ضمن المتضررين من السجائر الإلكترونية
13:21 | 2025-08-22
هاديسا
مخدرات
النيابة العامة
المخدرات
الشهرة
بعد انزال لافته "مقاطعون".. تظاهرة للتيار الصدري في ذي قار (فيديو)
16:54 | 2025-10-10
الملوحة تدفع اهل الحيانية لقطع طريق حيوي في البصرة (فيديو)
13:15 | 2025-10-10
تطوير إنسولين "ذكي" يعزز الأمل بعلاج مرضى السكري
12:22 | 2025-10-10
بعد عامين من الحرب.. الآذان يُرفع مجدّدًا في غزة
10:44 | 2025-10-10
"حمى الوادي المتصدعة".. مرض سريع الإنتشار يصيب المئات في أفريقيا ويودي بحياة بعضهم
08:45 | 2025-10-10
تطارده شائعة الموت منذ 30 عاما.. قرار مفاجئ من أسرة فنان مصري
06:11 | 2025-10-10
