وتضمّن الفيديو مشاهد أرشيفية لعدد من رموز المسرح والفن المصري ممن رحلوا عن عالمنا، غير أن غياب اسم لفت انتباه المتابعين، ودفع بنجله إلى التعبير عن غضبه علنًا، مشيرًا إلى أن "هذا التجاهل يعكس قصورًا واضحًا في الإلمام بتاريخ ".وفي منشور عبر صفحته الرسمية على " "، كتب : "مع احترامي الكامل لأغنية المقدمة لمهرجان ، بس هو صمم الفيديو محتاج يراجع تاريخ المسرح والفن المصري، ويقول لنا كان فين حسن يوسف من الفيديو ده".وأشار عمر إلى أن "غياب اسم والده ليس فقط مفاجئًا، بل مضحكًا بالنسبة له"، مؤكدًا أن "من أعدّ الفيديو كان من الأولى به مراجعة تاريخ رموز المسرح المصري قبل إخراجه إلى الجمهور".ويأتي هذا الانتقاد بعد ساعات من اعتراض مماثل أبداه المخرج عادل عوض، نجل الفنان الراحل ، الذي انتقد هو الآخر تهميش ظهور والده لثوانٍ قليلة فقط في الفيديو الترويجي، برغم مسيرته المسرحية الحافلة التي تتجاوز المائة عمل فني، معتبرًا أن "من الظلم اختصار إرثه في لحظات عابرة ضمن عرض فني لا يُنصف حجم تاريخه".في المقابل، شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين الذين ابتعدوا عن الأضواء لسنوات، من أبرزهم الفنان الميرغني، الذي أثارت حالته الصحية تفاعلًا واسعًا، إلى جانب الفنانين وصبري .وأعاد هذا الجدل طرح تساؤلات حول معايير اختيار الرموز الفنية المُكرّمة أو المُدرجة في المواد التوثيقية التي تُعرض في مثل هذه المناسبات، وسط دعوات إلى توخي الدقة والعدالة في توثيق تاريخ المسرح المصري، بما يضمن إنصاف جميع رموزه دون تهميش أو إغفال.