اليسا "تخرج عن صمتها" بشأن أزمة فضل شاكر

وقالت في تصريحات بمؤتمر صحفي: " من أهم الأصوات العربية وخسارة ما يحدث معه"، مضيفة: "أشفق عليه ولا أستطيع أن ألومه لأنه بالتأكيد عانى من ظروف جعلته يقدم على السلوكيات والأفعال التي بدرت منه".وحين أراد الحضور سماع مزيد من التفاصيل، ردت سريعا: "لا أستطيع أن أقول المزيد".يشار إلى أنه بعد تسليم نفسه للسلطات المختصة تمهيدا لمحاكمته، تتوالى التخمينات والتوقعات للمسار القانوني الذي ستتخذه قضية الفنان اللبناني فضل شاكر إثر اتهامات خطيرة لاحقته طوال سنوات ممتدة من تواريه عن الأنظار.وأكد المحامي اللبناني طنوس أن "تسليم شاكر نفسه يُسقط الأحكام الغيابية السابقة ويُعيد فتح الملفات من جديد أمام ، ليُعاد استجوابه في القضايا الأربع التي طُرحت ضده في السابق، وأبرزها التحريض على العنف وتمويل مجموعات مسلحة".أما عن السيناريوهات المحتملة، فأوضح أن "المسار قد يتراوح بين عقد جلسات متتالية تصدر الأحكام، أو منحه إخلاء سبيل مشروط بكفالة مع منع من السفر، ريثما تُستكمل التحقيقات مع المتورطين الآخرين، مثل الشيخ وآخرين".وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المحاكمة، يرى مراقبون أن "فضل شاكر اختار مواجهة مصيره أمام القضاء بعد أن ضاق ذرعًا بالعيش في الظل، واضعًا ثقته بمرحلة جديدة من العدالة في ، كما عبّر عنها في أكثر من مناسبة".