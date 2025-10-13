ابنة هيفاء وهبي تحسم الجدل بعد أنباء زواجها من أحمد أبو هشيمة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543686-638959478130956818.webp
ابنة هيفاء وهبي تحسم الجدل بعد أنباء زواجها من أحمد أبو هشيمة
فن وثقافة
2025-10-13 | 06:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
322 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
ردت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفاء وهبي
، على شائعات وجود علاقة بينها وبين رجل الأعمال المصري أحمد
أبو هشيمة
طليق والدتها.
ففي منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، نفت
زينب فياض
بشكل قاطع ما يُتداول عن زواجها أو ارتباطها بأي شكل، قائلة: "أنفي نفيًا قاطعًا الإشاعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تمتّ للحقيقة بصلة، حول زواجي أو ارتباطي".
وأضافت مُحذّرة: "أي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونيًّا".
من جانبه، علّق أحمد
أبو هشيمة
على الشائعة، قائلاً: "فيه شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها، لكن المرة دي حسّيت إن لازم أوضح. الأخبار المنتشرة دي سخيفة، ولا تمتّ للواقع بصلة".
وأوضح أن ما يُروّج عن ارتباطه بزينب
فياض
هو مجرد افتراءات مصدرها "أشخاص لا شاغل لهم سوى صناعة الأوهام"، مؤكّدًا أن أي تشابه مع الواقع "أغرب من الخيال" — في إشارة ساخرة إلى طبيعة الشائعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ابنة هيفاء وهبي في مرمى التعليقات بعد ظهورها بملامح متغيرة
05:38 | 2025-09-10
بالصور.. ابنة هيفاء وهبي ترد على شائعات انتحارها
05:07 | 2025-07-21
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في بحيرة كومو (صور)
05:15 | 2025-08-16
ضجة بسبب صورة هيفاء وهبي.. هل تزوجت من أجنبي؟
06:55 | 2025-08-05
ابنة هيفاء وهبي
ترد على أنباء زواجها من أبو هشيمة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
هيفاء وهبي
زينب فياض
أبو هشيمة
السومرية
هيفاء
تجاهل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
47.94%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
رياضة
18.17%
18:17 | 2025-10-11
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
18:17 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
17.23%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
اقتصاد
16.66%
09:18 | 2025-10-12
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية
09:18 | 2025-10-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
من الأخير
بغداد تستنكر: الخزانة تهدم الصداقة - من الأخير م٢ - حلقة ٧١ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
Live Talk
حين تتحول الأحلام الصغيرة إلى اختراعات عظيمة - Live Talk - الحلقة ١٣٦ | 2025
10:30 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
اخترنا لك
بعد أشهر من الاغلاق.. نداء من سكان منطقة العرصات ببغداد باعادة افتتاح الشارع
05:26 | 2025-10-13
ترامب يصل "تل ابيب".. زيارة خاطفة قبل التوجه لقمة شرم الشيخ (فيديو)
02:52 | 2025-10-13
في البصرة.. حرق إطارات وقطع شوارع بسبب أزمة المياه
14:17 | 2025-10-12
تظاهرات وحرق إطارات في البصرة.. الغضب يتصاعد من الماء المالح
13:24 | 2025-10-12
تحذير خطير.. 16 تطبيقا مهددا بالاختراق
11:35 | 2025-10-12
تظاهرات في كركوك وقطع طريق المطار احتجاجاً على خصخصة الكهرباء
11:28 | 2025-10-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.