ابنة هيفاء وهبي تحسم الجدل بعد أنباء زواجها من أحمد أبو هشيمة

ففي منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، نفت بشكل قاطع ما يُتداول عن زواجها أو ارتباطها بأي شكل، قائلة: "أنفي نفيًا قاطعًا الإشاعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تمتّ للحقيقة بصلة، حول زواجي أو ارتباطي".وأضافت مُحذّرة: "أي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونيًّا".من جانبه، علّق أحمد على الشائعة، قائلاً: "فيه شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها، لكن المرة دي حسّيت إن لازم أوضح. الأخبار المنتشرة دي سخيفة، ولا تمتّ للواقع بصلة".وأوضح أن ما يُروّج عن ارتباطه بزينب هو مجرد افتراءات مصدرها "أشخاص لا شاغل لهم سوى صناعة الأوهام"، مؤكّدًا أن أي تشابه مع الواقع "أغرب من الخيال" — في إشارة ساخرة إلى طبيعة الشائعة.