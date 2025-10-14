شيرين عبد الوهاب تعود للساحة بمرض جديد.. ماذا تعاني؟

كشف الموزع الموسيقي مدين عن تطورات الحالة النفسية للفنانة ، مشيرًا إلى أنها تجاوزت فترة من وتستعد حاليًا لعودة فنية قوية.وأوضح في تصريحات صحفية أن تتواجد في وتعمل على مشاريع جديدة فضّل عدم الكشف عنها حتى تعلنها بنفسها.وأضاف مدين أنه كان من المفترض أن يشاركها الاحتفال بعيد ميلادها، لكن الظروف حالت دون ذلك، رغم سعادتها الكبيرة بالتحضيرات التي أُجريت بهذه المناسبة.وفي ختام حديثه، وجه مدين رسالة إلى جمهور شيرين دعاهم فيها إلى دعمها والتركيز على أعمالها الفنية بدلًا من حياتها الشخصية، لأنها تتأثر نفسيًا من المبالغة في تداول الأخبار عنها، مؤكدًا أن هناك أغنيات جديدة من ألبومها الأخير ستُطرح قريبًا.من جانبه، نفى الفنان ما تردد حول سفر شيرين للعلاج، موضحًا أنها فقط تقضي فترة نقاهة خارج مصر بعد مرحلة من الإرهاق، وقال: "شيرين بخير وزي الفل، ومفيش علاج ولا حاجة".كما كشف "حبيب" طبيعة علاقته بشيرين عبدالوهاب عقب طلاقهما، مؤكدًا أنه يجمعهما كل والاحترام المتبادل: "علاقتي بشيرين عبدالوهاب ، والأخوات والصحاب بيتخانقوا، والناس لو عرفت خناقتنا هتضحك".