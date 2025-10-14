الصفحة الرئيسية
ترامب يعلن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543902-638960554921716800.jpg
شيرين عبد الوهاب تعود للساحة بمرض جديد.. ماذا تعاني?
فن وثقافة
2025-10-14 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
طمأن الموزع الموسيقي مدين جمهور
شيرين عبدالوهاب
على حالتها النفسية، مؤكدا عودتها القوية للفن، بينما يوجّه رسالة مؤثرة لجمهورها.
كشف الموزع الموسيقي مدين عن تطورات الحالة النفسية للفنانة
شيرين عبدالوهاب
، مشيرًا إلى أنها تجاوزت فترة من
الاكتئاب
وتستعد حاليًا لعودة فنية قوية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن
شيرين
تتواجد في
مصر
وتعمل على مشاريع جديدة فضّل عدم الكشف عنها حتى تعلنها بنفسها.
وأضاف مدين أنه كان من المفترض أن يشاركها الاحتفال بعيد ميلادها، لكن الظروف حالت دون ذلك، رغم سعادتها الكبيرة بالتحضيرات التي أُجريت بهذه المناسبة.
وفي ختام حديثه، وجه مدين رسالة إلى جمهور شيرين دعاهم فيها إلى دعمها والتركيز على أعمالها الفنية بدلًا من حياتها الشخصية، لأنها تتأثر نفسيًا من المبالغة في تداول الأخبار عنها، مؤكدًا أن هناك أغنيات جديدة من ألبومها الأخير ستُطرح قريبًا.
من جانبه، نفى الفنان
حسام حبيب
ما تردد حول سفر شيرين للعلاج، موضحًا أنها فقط تقضي فترة نقاهة خارج مصر بعد مرحلة من الإرهاق، وقال: "شيرين بخير وزي الفل، ومفيش علاج ولا حاجة".
كما كشف "حبيب" طبيعة علاقته بشيرين عبدالوهاب عقب طلاقهما، مؤكدًا أنه يجمعهما كل
الود
والاحترام المتبادل: "علاقتي بشيرين عبدالوهاب
زي الفل
، والأخوات والصحاب بيتخانقوا، والناس لو عرفت خناقتنا هتضحك".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
