تفاصيل جديدة بشان قضية فضل شاكر.. الإحالة للمحكمة العسكرية

وأشارت المصادر إلى أن " التمييزية في باشرت بدراسة ملف التحقيقات المحال إليها، تمهيدًا لتحويله إلى المختصة، التي ستُحدد موعد أولى جلسات محاكمته خلال الأسابيع القليلة المقبلة".ويأتي ذلك في إطار القضايا التي حُكم عليه فيها غيابيًا بالسجن لأكثر من عشرين عامًا، لتبدأ بذلك فصول معركة قانونية طال انتظارها، بعد أن بقيت طي الكتمان لسنوات، قبل أن يُقدم على تسليم نفسه منذ أيام.وفي تواصل مع مصادر إعلامية لبنانية، أكدت أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة محاكمة شاكر ومثوله أمام القضاء تسير بصورة طبيعية، ودون أي تأخير يُذكر".ولفتت المصادر إلى أن "المسألة باتت مجرد مسألة وقت، على أن يمثل الفنان أمام محكمة تضمن له محاكمة عادلة، في القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية بحقه".كما أفادت المصادر ذاتها بأن "الفنان من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة العسكرية في أولى جلسات محاكمته قبل نهاية شهر تشرين الاول الجاري، حيث تُستكمل حاليًا المراحل الأخيرة من الإجراءات القانونية".وأكدت أن "الملف القضائي برمّته قد يُطوى قبل نهاية عام 2025، في حال سارت الإجراءات وفق المقرر لها".وتُعد قضية فضل شاكر من أكثر القضايا الفنية والأمنية إثارة للجدل في لبنان خلال العقدين الأخيرين، إذ يواجه تهمًا تتعلق بتمويل جماعات مسلحة، وبث الرعب بين المواطنين، إلى جانب القتال ضد ، وهي التهمة التي بُرِّئ منها رسميًا في عام 2018، وتزداد المتابعة الجماهيرية لهذا الملف، نظرًا للمسيرة الفنية الطويلة لشاكر، الذي عُرف بصوته العاطفي وأغانيه التي لامست وجدان الجمهور العربي لعقود.