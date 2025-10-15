الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
التالي
ناس وناس
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543997-638961453820197363.webp
تفاصيل جديدة بشان قضية فضل شاكر.. الإحالة للمحكمة العسكرية
فن وثقافة
2025-10-15 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
388 شوهد
السومرية نيوز – فني
– فني
كشفت مصادر مقرّبة من الفنان اللبناني
فضل شاكر
، أن مخابرات
الجيش اللبناني
أنهت مؤخرًا التحقيقات الأولية معه، وأحالت ملفه بالكامل إلى القضاء العسكري، تمهيدًا لمواصلة الإجراءات القانونية المتبقية بحقه.
وأشارت المصادر إلى أن "
النيابة العامة
التمييزية في
لبنان
باشرت بدراسة ملف التحقيقات المحال إليها، تمهيدًا لتحويله إلى
المحكمة العسكرية
المختصة، التي ستُحدد موعد أولى جلسات محاكمته خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
ويأتي ذلك في إطار القضايا التي حُكم عليه فيها غيابيًا بالسجن لأكثر من عشرين عامًا، لتبدأ بذلك فصول معركة قانونية طال انتظارها، بعد أن بقيت طي الكتمان لسنوات، قبل أن يُقدم على تسليم نفسه منذ أيام.
وفي تواصل مع مصادر إعلامية لبنانية، أكدت أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة محاكمة شاكر ومثوله أمام القضاء تسير بصورة طبيعية، ودون أي تأخير يُذكر".
ولفتت المصادر إلى أن "المسألة باتت مجرد مسألة وقت، على أن يمثل الفنان أمام محكمة تضمن له محاكمة عادلة، في القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية بحقه".
كما أفادت المصادر ذاتها بأن "الفنان
فضل شاكر
من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة العسكرية في أولى جلسات محاكمته قبل نهاية شهر تشرين الاول الجاري، حيث تُستكمل حاليًا المراحل الأخيرة من الإجراءات القانونية".
وأكدت أن "الملف القضائي برمّته قد يُطوى قبل نهاية عام 2025، في حال سارت الإجراءات وفق المقرر لها".
وتُعد قضية فضل شاكر من أكثر القضايا الفنية والأمنية إثارة للجدل في لبنان خلال العقدين الأخيرين، إذ يواجه تهمًا تتعلق بتمويل جماعات مسلحة، وبث الرعب بين المواطنين، إلى جانب القتال ضد
الجيش اللبناني
، وهي التهمة التي بُرِّئ منها رسميًا في عام 2018، وتزداد المتابعة الجماهيرية لهذا الملف، نظرًا للمسيرة الفنية الطويلة لشاكر، الذي عُرف بصوته العاطفي وأغانيه التي لامست وجدان الجمهور العربي لعقود.
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
