شارك مع عادل امام وعبلة كامل.. وفاة فنان مصري

وقد لاقى منشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن حزنهم لرحيل الفنان، مستذكرين حضوره الفني وأدواره المؤثرة، لا سيّما في عدد من الأعمال التي ظلت محفورة في ذاكرة الدراما والسينما المصرية.وبحسب وسائل إعلام مصرية، شارك الراحل خلال مسيرته في مجموعة من الأدوار الثانوية والمساندة، التي كانت برغم تواضع حجمها أحيانًا، حافلة بالحضور والتأثير، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها: "السقوط في بئر سبع"، "كناريا وشركاه"، "عفاريت السيالة"، "قضية رأي عام"، "قلب ميت"، و"الوصية"، حيث عرفه الجمهور بإجادته للأدوار المركبة والمتنوعة.تميّزت مسيرة سمير ربيع بقدرته على التلوّن الفني، فتنقّل بسلاسة بين أدوار الدراما الصعيدية، والكوميديا، والأدوار الجادة، وقد تعاون مع كبار نجوم الساحة الفنية، فشارك الفنان في مسلسل " "، ووقف أمام في "سلسال الدم"، وشارك الراحل في مسلسل " ".وعلى الرغم من أن حضوره في السينما لم يكن بنفس الزخم الذي ميّز أعماله ، إلا أن له بصمات لا تُنسى في عدد من الأفلام، منها: "الجلسة سرية" مع نور الشريف، و"كيد العوالم"، و"الهجامة"، وكان آخر ظهور له على الشاشة الكبيرة في فيلم "ألف مبروك" إلى جانب الفنان .