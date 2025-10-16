لهذا السبب.. حورية فرغلي تلجأ إلى القضاء بعد سنوات

وقالت حورية في تصريحات صحافية إنها اضطرت أخيراً إلى التحرك قضائياً بعدما استغل البعض اسمها على ، مضيفةً: "بقالي ست سنين ماعنديش حسابات على السوشيال ميديا، وفي الفترة الأخيرة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الأشخاص سرقوا حساباتي، عملت حساب جديد على بس لسه في مشكلة."وأوضحت أن ما يتم تداوله عبر الحسابات المنتشرة باسمها لا يعبر عنها بأي شكل، داعيةً جمهورها إلى عدم تصديق أي منشورات أو تصريحات تُنسب إليها عبر هذه الحسابات.وجاءت تصريحات حورية لتسلّط الضوء على أزمتها المستمرة مع سرقة حساباتها، بالتزامن مع نجاحها الفني المتجدد وعودتها التدريجية إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.