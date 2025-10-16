"كعكة الرئيس".. فيلم عراقي يقترب من الأوسكار بعد الفوز في نيويورك

والفيلم من إخراج وبطولة بنين ، التي حصلت على للأداء التمثيلي.وأعلنت أن الفيلم يقدم رؤية درامية عميقة، حيث يعكس صراع فتاة صغيرة بين التقاليد ومحاولة البقاء، في ظل دكتاتورية تحكمها الخوف والعنف.وأشار المنتج العراقي حيدر إبراهيم إلى أن مهرجان هامبتونز يُصنف من أبرز المهرجانات الأمريكية المؤهلة لسباق جوائز الأوسكار، مؤكدًا أن الفوز بالجائزة يمثل خطوة مهمة نحو ترشيح الفيلم للأوسكار، وأن فريق العمل أعد حملة متكاملة لهذا الغرض.كما كشف إبراهيم عن استحواذ شركة صور الكلاسيكية على حقوق توزيع الفيلم عالميًّا، في سابقة تُعد الأولى للسينما العراقية. وسبق للفيلم أن عُرض في معهد لوس أنجلوس السينمائي وشارك في مهرجان تورونتو، ويُعرض حاليًّا في .ويُعد هذا الإنجاز جزءًا من سلسلة النجاحات الدولية للفيلم، التي شملت فوزه بجائزتين في مهرجان كان السينمائي، إحداهما اختيار الجمهور والأخرى الكاميرا الذهبية للأعمال الأولى، في حين تستمر عروضه ومشاركاته العالمية استعدادًا لجائزة الأوسكار المقبلة.