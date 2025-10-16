التحقيقات الأولية توصي ببراءته.. تطور جديد بقضية فضل شاكر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بدر النيابية تطالب بتدخل عاجل بشأن الوحدات السكنية.. أسعار مبالغة ولا تخدم الفقير
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544082-638962315281307704.jpeg
التحقيقات الأولية توصي ببراءته.. تطور جديد بقضية فضل شاكر
فن وثقافة
2025-10-16 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
422 شوهد
كشفت تقارير أن التحقيقات الأولية أوصت ببراءة الفنان
فضل شاكر
من التهم الموجهة إليه في قضية
أحداث عبرا
عام 2013.
وأفادت تقارير إعلامية أن هناك تطورات بارزة في قضية الفنان اللبناني
فضل شاكر
، التي أثارت الجدل لسنوات في الأوساط القضائية والإعلامية، على خلفية اتهامه بالمشاركة في
أحداث عبرا
عام 2013.
ووفقًا للمصادر، فقد أوصت التحقيقات الأولية بشكل واضح
المحكمة العسكرية
اللبنانية
ببراءة فضل شاكر من جميع التهم المتعلقة بالاشتباكات المسلحة، مؤكدة أنه لم يثبت ضلوعه في أي نشاطات إرهابية أو قتالية خلال تلك الأحداث.
وأضافت المعلومات أن التوصية الرسمية دعت إلى إعادة النظر في ملف القضية بالكامل، بعد ظهور معطيات وشهادات جديدة تشير إلى عدم مشاركة الفنان في العمليات العسكرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتعود خلفية القضية إلى الاتهامات التي وُجهت إلى فضل شاكر بسبب ارتباطه بالشيخ
أحمد الأسير
ومشاركته المفترضة في مواجهات وقعت بين
الجيش اللبناني
ومسلحين في مدينة عبرا، وأسفرت آنذاك عن سقوط عدد من الشهداء في صفوف الجيش.
وكان فضل شاكر قد نفى مرارًا مشاركته في أي أعمال عدائية ضد الجيش، موضحًا أنه مرّ بمرحلة فكرية متشددة ابتعد عنها لاحقًا، ليعود إلى حياته المدنية والفنية.
وفي بيان سابق، أكد الفنان اللبناني أنه تعرض لظلم كبير على مدى أكثر من 13 عامًا، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة إليه كانت ناتجة عن خلافات سياسية ضيقة، وأنه يثق في أن العدالة ستُنصفه في النهاية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تطورات جديدة في قضية الفنان فضل شاكر
04:26 | 2025-10-15
معلومات جديدة عن محاكمة فضل شاكر سيغادر البلاد
06:57 | 2025-10-07
تفاصيل جديدة بشان قضية فضل شاكر.. الإحالة للمحكمة العسكرية
13:09 | 2025-10-15
اليسا "تخرج عن صمتها" بشأن أزمة فضل شاكر
05:24 | 2025-10-11
فن
لبنان
المحكمة العسكرية
الجيش اللبناني
أحمد الأسير
أحداث عبرا
اللبنانية
فضل شاكر
عدالة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
35.46%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
32.78%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
17.33%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
اقتصاد
14.44%
06:08 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
06:08 | 2025-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
اخترنا لك
كشف موعد غرة رمضان 2026.. شهر المغفرة اقترب
12:32 | 2025-10-16
عاصفة شمسية رباعية قوية تضرب الأرض.. هذه اضرارها
10:55 | 2025-10-16
مشروب بديل للقهوة قد يساعد في الوقاية من السرطان
10:25 | 2025-10-16
موضة غريبة تغزو مواقع التواصل... حواجب تشبه سيقان الأخطبوط!
08:38 | 2025-10-16
"كعكة الرئيس".. فيلم عراقي يقترب من الأوسكار بعد الفوز في نيويورك
07:32 | 2025-10-16
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.