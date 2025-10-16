التحقيقات الأولية توصي ببراءته.. تطور جديد بقضية فضل شاكر

وأفادت تقارير إعلامية أن هناك تطورات بارزة في قضية الفنان اللبناني ، التي أثارت الجدل لسنوات في الأوساط القضائية والإعلامية، على خلفية اتهامه بالمشاركة في عام 2013.ووفقًا للمصادر، فقد أوصت التحقيقات الأولية بشكل واضح ببراءة فضل شاكر من جميع التهم المتعلقة بالاشتباكات المسلحة، مؤكدة أنه لم يثبت ضلوعه في أي نشاطات إرهابية أو قتالية خلال تلك الأحداث.وأضافت المعلومات أن التوصية الرسمية دعت إلى إعادة النظر في ملف القضية بالكامل، بعد ظهور معطيات وشهادات جديدة تشير إلى عدم مشاركة الفنان في العمليات العسكرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.وتعود خلفية القضية إلى الاتهامات التي وُجهت إلى فضل شاكر بسبب ارتباطه بالشيخ ومشاركته المفترضة في مواجهات وقعت بين ومسلحين في مدينة عبرا، وأسفرت آنذاك عن سقوط عدد من الشهداء في صفوف الجيش.وكان فضل شاكر قد نفى مرارًا مشاركته في أي أعمال عدائية ضد الجيش، موضحًا أنه مرّ بمرحلة فكرية متشددة ابتعد عنها لاحقًا، ليعود إلى حياته المدنية والفنية.وفي بيان سابق، أكد الفنان اللبناني أنه تعرض لظلم كبير على مدى أكثر من 13 عامًا، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة إليه كانت ناتجة عن خلافات سياسية ضيقة، وأنه يثق في أن العدالة ستُنصفه في النهاية.