إلهام شاهين تعتذر عن ضرب منة شلبي.. ما القصة ؟

وفي جلسة حوارية أقيمت، مع في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بمناسبة حصولها على الإبداعي، استرجعت الفنانة المصرية كواليس مشوارها خلال حديثها مع المخرج .إذ كشفت عن كواليس بعض الأعمال التي شاركت فيها، ومن بينها فيلم "عن العشق والهوى" الذي شاركت في بطولته مع ومنى زكي.مشيرة إلى وجود مشهد صعب في الفيلم جمعها بزميلها أحمد السقا، ولم تكن تستطيع النوم بسبب هذا المشهد، ودائماً ما تدون بعض الملاحظات من أجل العمل عليها لتقديم المشهد، وهو ما حدث في النهاية.كما تحدثت منة شلبي عن مسلسل "بطلوع الروح" الذي شاركت في بطولته مع وأحمد السعدني، الثنائي الذي كان متواجداً في الجلسة الحوارية.وأكدت منة شلبي أن المخرجة كاملة أبو ذكري، طلبت من إلهام أن تقوم بضرب منة شلبي في أحد المشاهد مستخدمة "كرباج" حقيقياً، وهو ما اعترضت عليه إلهام شاهين خوفاً على منة شلبي، لكن المخرجة أصرت.ولم تكتف المخرجة بذلك، بل أصرت على أن يكون "الكرباج" حقيقياً وليس المزيف الذي يستخدمه البعض، وذلك من أجل المصداقية.الأمر الذي دفع إلهام شاهين إلى تجربة "الكرباج" على "الكاميرا مان" في المسلسل، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكري، وكانت تسأل الثنائي عما إذا كان "الكرباج" مؤلماً أم لا.والمفاجأة أن الثنائي كان يشتكي بشدة من الألم، وهو ما كانت تستمع إليه منة شلبي خلال التحضيرات الخاصة بالمشهد، لذلك حضرت إليها إلهام شاهين واعتذرت إليها، وطلبت منها حماية وجهها خلال المشهد حتى لا تصاب بأي أذى."اضربيها بجد عشان متعيدوش المشهد كتير"، هكذا أمرت المخرجة إلهام شاهين، وهو ما استجابت له الفنانة المصرية بالفعل، واستلزم الأمر علاج منة شلبي في الأيام التالية ببعض الأدوية للتغلب على آثار الضرب.