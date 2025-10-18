إلهام شاهين تعتذر عن ضرب منة شلبي.. ما القصة ؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
06:00 AM
الى
07:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544183-638963675732323455.jpg
إلهام شاهين تعتذر عن ضرب منة شلبي.. ما القصة ؟
فن وثقافة
2025-10-18 | 02:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
335 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
روت الفنانة المصرية
منة شلبي
عن كواليس مثيرة شهدها مسلسل "بطلوع الروح" الذي شاركت في بطولته إلى جوار
إلهام شاهين
وأحمد
صلاح السعدني
وعرض قبل سنوات.
وفي جلسة حوارية أقيمت، مع
منة شلبي
في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بمناسبة حصولها على
جائزة الإنجاز
الإبداعي، استرجعت الفنانة المصرية كواليس مشوارها خلال حديثها مع المخرج
كريم الشناوي
.
إذ كشفت عن كواليس بعض الأعمال التي شاركت فيها، ومن بينها فيلم "عن العشق والهوى" الذي شاركت في بطولته مع
أحمد السقا
ومنى زكي.
مشيرة إلى وجود مشهد صعب في الفيلم جمعها بزميلها أحمد السقا، ولم تكن تستطيع النوم بسبب هذا المشهد، ودائماً ما تدون بعض الملاحظات من أجل العمل عليها لتقديم المشهد، وهو ما حدث في النهاية.
كما تحدثت منة شلبي عن مسلسل "بطلوع الروح" الذي شاركت في بطولته مع
إلهام شاهين
وأحمد السعدني، الثنائي الذي كان متواجداً في الجلسة الحوارية.
وأكدت منة شلبي أن المخرجة كاملة أبو ذكري، طلبت من إلهام
شاهين
أن تقوم بضرب منة شلبي في أحد المشاهد مستخدمة "كرباج" حقيقياً، وهو ما اعترضت عليه إلهام شاهين خوفاً على منة شلبي، لكن المخرجة أصرت.
ولم تكتف المخرجة بذلك، بل أصرت على أن يكون "الكرباج" حقيقياً وليس المزيف الذي يستخدمه البعض، وذلك من أجل المصداقية.
الأمر الذي دفع إلهام شاهين إلى تجربة "الكرباج" على
محمود شاهين
"الكاميرا مان" في المسلسل، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكري، وكانت تسأل الثنائي عما إذا كان "الكرباج" مؤلماً أم لا.
والمفاجأة أن الثنائي كان يشتكي بشدة من الألم، وهو ما كانت تستمع إليه منة شلبي خلال التحضيرات الخاصة بالمشهد، لذلك حضرت إليها إلهام شاهين واعتذرت إليها، وطلبت منها حماية وجهها خلال المشهد حتى لا تصاب بأي أذى.
"اضربيها بجد عشان متعيدوش المشهد كتير"، هكذا أمرت المخرجة إلهام شاهين، وهو ما استجابت له الفنانة المصرية بالفعل، واستلزم الأمر علاج منة شلبي في الأيام التالية ببعض الأدوية للتغلب على آثار الضرب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
منة شلبي تحصد جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة
06:11 | 2025-09-17
العراق يبحث عن "خصم أفريقي" قبل ملحق المونديال: البحرين تعتذر والكويت تتجاهل!
02:44 | 2025-07-27
لهذا السبب.. نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر
04:00 | 2025-09-10
الذكاء الاصطناعي يعيد الموتى بنسخة رقمية.. ما القصة؟
06:59 | 2025-09-20
مصر
منة شلبي
الهام شاهين
أحمد صلاح السعدني
جائزة الإنجاز
السومرية نيوز
صلاح السعدني
كريم الشناوي
أحمد السعدني
إلهام شاهين
محمود شاهين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
محليات
37.34%
01:11 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
رياضة
31.11%
09:35 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
محليات
16.96%
07:10 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
اقتصاد
14.59%
06:31 | 2025-10-17
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
06:31 | 2025-10-17
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
الأكثر مشاهدة
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
اخترنا لك
كيم كارداشيان تعيش قصة حب جديدة في السر
03:17 | 2025-10-18
أسبوع الفرص الذهبية للعقرب: أخبار طيبة، جمال متزايد ووفرة مالية!
01:00 | 2025-10-18
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.