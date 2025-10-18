Alsumaria Tv
إلهام شاهين تعتذر عن ضرب منة شلبي.. ما القصة ؟

فن وثقافة

2025-10-18 | 02:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إلهام شاهين تعتذر عن ضرب منة شلبي.. ما القصة ؟
335 شوهد


السومرية نيوز ـ فن

روت الفنانة المصرية منة شلبي عن كواليس مثيرة شهدها مسلسل "بطلوع الروح" الذي شاركت في بطولته إلى جوار إلهام شاهين وأحمد صلاح السعدني وعرض قبل سنوات.



وفي جلسة حوارية أقيمت، مع منة شلبي في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بمناسبة حصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي، استرجعت الفنانة المصرية كواليس مشوارها خلال حديثها مع المخرج كريم الشناوي.

إذ كشفت عن كواليس بعض الأعمال التي شاركت فيها، ومن بينها فيلم "عن العشق والهوى" الذي شاركت في بطولته مع أحمد السقا ومنى زكي.

مشيرة إلى وجود مشهد صعب في الفيلم جمعها بزميلها أحمد السقا، ولم تكن تستطيع النوم بسبب هذا المشهد، ودائماً ما تدون بعض الملاحظات من أجل العمل عليها لتقديم المشهد، وهو ما حدث في النهاية.

كما تحدثت منة شلبي عن مسلسل "بطلوع الروح" الذي شاركت في بطولته مع إلهام شاهين وأحمد السعدني، الثنائي الذي كان متواجداً في الجلسة الحوارية.

وأكدت منة شلبي أن المخرجة كاملة أبو ذكري، طلبت من إلهام شاهين أن تقوم بضرب منة شلبي في أحد المشاهد مستخدمة "كرباج" حقيقياً، وهو ما اعترضت عليه إلهام شاهين خوفاً على منة شلبي، لكن المخرجة أصرت.

ولم تكتف المخرجة بذلك، بل أصرت على أن يكون "الكرباج" حقيقياً وليس المزيف الذي يستخدمه البعض، وذلك من أجل المصداقية.

الأمر الذي دفع إلهام شاهين إلى تجربة "الكرباج" على محمود شاهين "الكاميرا مان" في المسلسل، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكري، وكانت تسأل الثنائي عما إذا كان "الكرباج" مؤلماً أم لا.

والمفاجأة أن الثنائي كان يشتكي بشدة من الألم، وهو ما كانت تستمع إليه منة شلبي خلال التحضيرات الخاصة بالمشهد، لذلك حضرت إليها إلهام شاهين واعتذرت إليها، وطلبت منها حماية وجهها خلال المشهد حتى لا تصاب بأي أذى.

"اضربيها بجد عشان متعيدوش المشهد كتير"، هكذا أمرت المخرجة إلهام شاهين، وهو ما استجابت له الفنانة المصرية بالفعل، واستلزم الأمر علاج منة شلبي في الأيام التالية ببعض الأدوية للتغلب على آثار الضرب.
تابع قناة السومرية على منصةX 
 
Biotic
Play
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Play
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
Play
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
Play
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
Play
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
Play
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
Play
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Play
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Play
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
Play
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Play
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
