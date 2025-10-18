كيم كارداشيان تعيش قصة حب جديدة في السر

وأفادت تقارير بأن الثنائي يعيش علاقة هادئة وسرية بدأت بعد تعاونهما في الحملة الإعلانية الأخيرة لعلامة "SKIMS"، التي تملكها كيم.وكشفت مصادر مقربة عن أن الانسجام بينهما ظهر منذ جلسة التصوير التي تضمنت مشاهد لمالون وسط الطبيعة، ما أثار حينها تكهنات بين المعجبين.وأوضح أحد المطلعين أن كيم انجذبت إلى طبيعته الصريحة وبعده عن عالم الأضواء، ووجدت فيه شخصًا مختلفًا تمامًا عن شركائها السابقين.العلاقة بين كيم ومالون تعمّقت خلال الأسابيع الماضية، خصوصًا بعد انفصال الأخير عن مصممة الأزياء كريستي لي، فيما لم تدخل كيم في أي علاقة منذ انفصالها عن لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور العام الماضي.وتشير التقارير إلى أن الثنائي يناقشان قضاء وقت مشترك في مزرعة مالون بولاية يوتا، بينما دعته كيم إلى لوس أنجلوس لتبادل الزيارات. كما يُقال إنهما وجدا رابطًا قويًا في تجاربهما المشتركة حول تربية الأطفال تحت الأضواء، وهو ما قرّبهما عاطفيًا.من جهة أخرى، تدعم شقيقتها في هذه العلاقة الجديدة، إذ تجمع زوجها صداقة قوية بمالون. وقد أكدت لكيم أن أوستن "رجل طيب وصادق"، ما زاد ثقتها في استمرار العلاقة.