روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
كيم كارداشيان تعيش قصة حب جديدة في السر
فن وثقافة
2025-10-18 | 03:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
231 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
وجدت الحب من جديد، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية الشهير بوست مالون، الذي يصغرها بـ14 عامًا.
وأفادت تقارير بأن الثنائي يعيش علاقة هادئة وسرية بدأت بعد تعاونهما في الحملة الإعلانية الأخيرة لعلامة "SKIMS"، التي تملكها كيم.
وكشفت مصادر مقربة عن أن الانسجام بينهما ظهر منذ جلسة التصوير التي تضمنت مشاهد لمالون وسط الطبيعة، ما أثار حينها تكهنات بين المعجبين.
وأوضح أحد المطلعين أن كيم انجذبت إلى طبيعته الصريحة وبعده عن عالم الأضواء، ووجدت فيه شخصًا مختلفًا تمامًا عن شركائها السابقين.
العلاقة بين كيم ومالون تعمّقت خلال الأسابيع الماضية، خصوصًا بعد انفصال الأخير عن مصممة الأزياء كريستي لي، فيما لم تدخل كيم في أي علاقة منذ انفصالها عن لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور العام الماضي.
وتشير التقارير إلى أن الثنائي يناقشان قضاء وقت مشترك في مزرعة مالون بولاية يوتا، بينما دعته كيم إلى لوس أنجلوس لتبادل الزيارات. كما يُقال إنهما وجدا رابطًا قويًا في تجاربهما المشتركة حول تربية الأطفال تحت الأضواء، وهو ما قرّبهما عاطفيًا.
من جهة أخرى، تدعم
كورتني كارداشيان
شقيقتها في هذه العلاقة الجديدة، إذ تجمع زوجها
ترافيس باركر
صداقة قوية بمالون. وقد أكدت لكيم أن أوستن "رجل طيب وصادق"، ما زاد ثقتها في استمرار العلاقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
كيم كارداشيان
فن
مشاهير
كورتني كارداشيان
السومرية نيوز
ترافيس باركر
سومرية نيوز
السومرية
ترافيس
الجدي
