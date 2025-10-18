الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544200-638963738815497511.jpg
السباق الرمضاني يبدأ.. ماذا سيقدم نجوم العرب؟
فن وثقافة
2025-10-18 | 04:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
63 شوهد
السومرية نيوز – فني
– فني
بدأت تتشكل ملامح القائمة النهائية لمسلسلات شهر رمضان المقبل، خاصة أنه لم يعد هناك وقت كبير أمام صناع الدراما لإنجاز مهمتهم.
واستقر النجوم على أكثر من 25 عملاً درامياً لخوض ذلك السباق الذي يشهد عودة بعض النجوم للساحة الدرامية بعد غياب وإتاحة فرصة البطولة المطلقة لبعض النجوم الشباب.
الفنان ماجد المصري يخوض تجربة البطولة المطلقة بعد ابتعاده عنها لأكثر من عشرين عاماً، من خلال مسلسل "أولاد
الراعي
"، حيث استقر على تلك الخطوة الفنية الهامة بعدما حقق نجاحاً العام الماضي بدوره في مسلسل "إش إش".
وقرر الفنان ماجد الكدواني، للمرة الأولى المشاركة في سباق دراما رمضان بمسلسل من بطولته، حيث كان يرفض دائماً خوض تلك التجربة خوفاً من الإخفاق، ويبدو أن نجاحه في مسلسل "موضوع عائلي"، شجعه على تلك الخطوة التي ينتظرها الجمهور منذ سنوات.
أما الفنان يوسف الشريف فيعود للساحة الدرامية بعد غياب استمر خمسة أعوام، حيث كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان من العام 2021، واختار مسلسلاً بعنوان "فن الحرب" ليطل به على جمهوره في شهر رمضان المقبل، وتشاركه البطولة ريم مصطفى.
وتعود الفنانة هند صبري للمنافسة الرمضانية بعد غياب خمس سنوات، حيث اكتفت خلال السنوات الماضية بتقديم أعمال خارج السباق الرمضاني، إلا أنها بدأت التحضير لمسلسل جديد يعرض في رمضان 2026، والذي يعكف على كتابته عباس
أبو الحسن
ويخرجه حسين المنباوي، ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائي.
ويشهد شهر رمضان 2026، صعود نجوم جدد لتولي مهمة البطولة المطلقة لبعض الأعمال الدرامية، حيث يخوض الفنان مصطفى غريب تجربته الأولى مع البطولة الدرامية من خلال مسلسل يحمل اسم "بحجر واحد"، والذي انضم لأبطاله مؤخراً الفنان دياب.
كذلك الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، الذي أعلن عن خوضه أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل "على ضهر راجل" عن
رواية
"100 حلم قبل
الموت
" للكاتب محمد جلال، وفكرة عمرو سكر، وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج
عبد الرحمن
أبو
غزالة
.
ويعود الفنان
محمد هنيدي
للتعاون مع المؤلف يوسف معاطي بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعاونهما الأخير في مسلسل "مسيو رمضان مبروك" الذي عرض عام 2011، وأعلن هنيدي مؤخراً عن استعداده لبطولة مسلسل يحمل اسم "قنديل"، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج
وائل
إحسان، للعرض في رمضان المقبل.
ويشهد السباق الرمضاني أيضاً عودة التعاون بين الفنانة غادة عبدالرازق والسيناريست أيمن سلامة بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على تعاونهما الأخير، حيث وقعت غادة عقد مسلسل جديد يحمل اسم "عاليا"، من تأليف أيمن سلامة وإخراج
أحمد حسن
.
ومن بين قائمة دراما رمضان 2026، مسلسل "علي كلاي" للفنان
أحمد العوضي
، و"ننسى
اللي
كان" لياسمين
عبد العزيز
، و"كلهم بيحبوا مودي" للفنان ياسر جلال، و"طاهر المصري" للفنان خالد النبوي.
أما الفنان أمير كرارة فيقوم ببطولة مسلسل "من العيار الثقيل"، في الوقت الذي استقر فيه محمد فراج على بطولة مسلسل "أب ولكن"، ويخوض عصام عمر تجربته الثانية مع البطولة المطلقة من خلال مسلسل "عين سحرية".
ومن بين المسلسلات المنتظر عرضها في شهر رمضان المقبل، مسلسل "الريس" للفنان عمرو سعد، والذي يشهد عودة التعاون مع المخرج
أحمد خالد
موسى، كذلك الأمر بالنسبة لمسلسل "درش" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "الكينج" للفنان
محمد إمام
والمخرجة
شيرين
عادل، و"اثنين غيرنا" لآسر ياسين ودينا الشربيني، "عرض وطلب" لسلمى أبو ضيف.
ويشهد السباق الدرامي المنتظر أجزاء جديدة من أعمال درامية عرضت في الأعوام السابقة، وعلى رأسها مسلسل "الاختيار" الذي يجري التحضير له حالياً، ومسلسل "أشغال شاقة 3" للفنان هشام ماجد وأسماء جلال، و"النص 2" لأحمد أمين، والجزء السادس من مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال.
فن
دراما
ياسمين عبد العزيز
السومرية نيوز
أحمد العوضي
سومرية نيوز
عبد الرحمن
عبد العزيز
محمد هنيدي
محمد إمام
أحدث الحلقات
