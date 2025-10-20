جويل ترد على انتقادات إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة.. "زوجي مبسوط"

تعرضت الفنانة جويل مردينيان لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة إطلالتها خلال افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إلا أنها أكدت أنها كانت منشغلة طوال الأيام الماضية ولم تتفقد التعليقات، متوقعة أن تكون هناك ردود سلبية من بعض المتابعين.أوضحت جويل مردينيان أنها فوجئت بانشغال النشطاء بإطلالتها، مؤكدة أن زوجها سعيد بها، وهي أيضًا مرتاحة وراضية عن مظهرها. وأضافت أنها اختارت له ستة فساتين قبل الحفل، وطلبت منه أن يختار لها إطلالة الافتتاح، فأخبرها أن جميع الفساتين جميلة، لترد عليه: "جوزي .. وأنا راضية.. شو بعملكم هذا ستايلي".أكدت جويل أنها أحبّت إطلالتها في حفل الافتتاح، مشيرة إلى أن الفستان كان يحتوي على مايوه أسفله، وسخرت من الانتقادات بلهجتها اللبنانية قائلة: "ماني مزلطة تحت الفستان". وأضافت أنها تؤمن بحرية كل شخص في اختيار ما يحبه.وعبرت عن اندهاشها من انبهار البعض بإطلالات جورجينا وبيونسيه وكيم كارداشيان، بينما تتلقى هي انتقادات حادة عندما تختار ما يعجبها.