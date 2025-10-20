بالصور.. مايا دياب تستمتع بأجواء الجونة

واستعرضت النجمة لحظاتها الهادئة وفترات استمتاعها بالأجواء الساحرة في الجونة، فظهرت بإطلالة كاجوال وهي تجلس تارة وتستلقي تارة أخرى على أرجوحة من القماش، وتودع فصل الصيف مع الشمس والبحر.وظهرت أيضاً بفستان قصير باللون الذهبي وبتصميم ناعم، وودّعت من خلاله فصل الصيف، وبدت في غاية الأناقة بفستان قصير مع حمّالات رفيعة وتزيّن أطرافة ربطات ناعمة أضافت المزيد من الأنوثة والجمال الى إطلالتها.وظهرت دياب كذلك ببدلة أنيقة وجريئة عبارة عن بنطال أسود مع بلايزر قصير أبيض اللون مع ياقة سوداء ومزيّنة بأزرار كبيرة باللون الأسود، ونسّقتهما بتوب قصيرة بتصميم (صدرية) سوداء.واستعرضت مايا لحظاتها الممتعة في الجونة، وتألقت بإطلالات متنوعة، وتخطت بسرعة الموقف المحرج الذي تعرضت له في "مهرجان الجونة السينمائي" بعد تمزّق فستانها الضيّق بتصميمه الأنيق والمميز أمام عدسات الكاميرات.وعلّقت مايا دياب على الأمر بثقة عالية وبضحكة من خلال تعليق طريف قالت فيه: "أكتر موقف محرج اتعرضتلو هو تمزق فستاني اليوم، بس جوان حبيبة قلبي واقفة حدي، لأن إحنا لازم نوقف حد بعض"، في إشارة الى صديقتها المخلصة.