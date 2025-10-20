فضل شاكر امام القضاء الأربعاء المقبل

وبحسب المصادر، حدد رئيس في القاضي بلال ضناوي، جلسة الاستجواب التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، 22 تشرين الاول، للفنان فضل شمندر المعروف باسم " ".ويواجه شاكر اتهامات بالتحريض على محاولة قتل المدعي ، لكن محاميته، أماتا ، نفت أي صلة لموكّلها بالموقوفين لدى السلطات، مؤكدة أن ملفه منفصل تماماً عن قضية الشيخ .وقالت مبارك في تصريحات تلفزيونية مؤخراً إن شاكر بريء من التهم المنسوبة إليه، مطالباً بمحاكمة عادلة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.وأضافت أن شاكر كان قد اتخذ قرار تسليم نفسه منذ مدة، مشيرة إلى أن الظروف الحالية مناسبة لمتابعة قضيته ضمن مناخ قضائي نزيه.وأكدت المحامية أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن المرحلة الراهنة لن تشهد تسييساً في التعامل مع الملف، ما يعزز فرص شاكر في الحصول على محاكمة عادلة تنظر في الوقائع بعيداً عن التجاذبات السياسية.وكان فضل شاكر قد أصدر بياناً مؤخراً أكد خلاله براءته من التهم الموجهة إليه، واصفاً ما يتعرض له بالظلم الذي استمر لأكثر من 12 عاماً، مؤكداً أن الاتهامات كانت نتيجة تصفية حسابات سياسية ضيقة.