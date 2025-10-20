فضل شاكر امام القضاء الأربعاء المقبل

الصفحة الرئيسية
السوداني: الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية
2025-10-20 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
65 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشفت مصادر لبنانية، عن تحديد موعد جلسة استجواب تمهيدية للفنان اللبناني
فضل شاكر
، في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث عبرا عام 2013، والتي أثارت جدلاً واسعاً بعد وصفه ما تعرض له بـ"الظلم".
وبحسب المصادر، حدد رئيس
محكمة الجنايات
في
بيروت
القاضي بلال ضناوي، جلسة الاستجواب التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، 22 تشرين الاول، للفنان فضل
عبد الرحمن
شمندر المعروف باسم "
فضل شاكر
".
ويواجه شاكر اتهامات بالتحريض على محاولة قتل المدعي
هلال
حمود
، لكن محاميته، أماتا
مبارك
، نفت أي صلة لموكّلها بالموقوفين لدى السلطات، مؤكدة أن ملفه منفصل تماماً عن قضية الشيخ
أحمد الأسير
.
وقالت مبارك في تصريحات تلفزيونية مؤخراً إن شاكر بريء من التهم المنسوبة إليه، مطالباً بمحاكمة عادلة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
وأضافت أن شاكر كان قد اتخذ قرار تسليم نفسه منذ مدة، مشيرة إلى أن الظروف الحالية مناسبة لمتابعة قضيته ضمن مناخ قضائي نزيه.
وأكدت المحامية أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن المرحلة الراهنة لن تشهد تسييساً في التعامل مع الملف، ما يعزز فرص شاكر في الحصول على محاكمة عادلة تنظر في الوقائع بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وكان فضل شاكر قد أصدر بياناً مؤخراً أكد خلاله براءته من التهم الموجهة إليه، واصفاً ما يتعرض له بالظلم الذي استمر لأكثر من 12 عاماً، مؤكداً أن الاتهامات كانت نتيجة تصفية حسابات سياسية ضيقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تطورات جديدة في قضية الفنان فضل شاكر
04:26 | 2025-10-15
اليسا "تخرج عن صمتها" بشأن أزمة فضل شاكر
05:24 | 2025-10-11
بعد تسليمه نفسه.. ما مصير فضل شاكر القانوني ؟
05:58 | 2025-10-10
معلومات جديدة عن محاكمة فضل شاكر سيغادر البلاد
06:57 | 2025-10-07
فضل
شاكر
محكمة الجنايات
السومرية نيوز
أحمد الأسير
سومرية نيوز
عبد الرحمن
أحداث عبرا
السومرية
فضل شاكر
+A
-A
