إلهام شاهين تروي أصعب لحظات حياتها: "دُفنت حية لدقائق"

تلك القصة التي روتها في الجلسة التي أقيمت لتكريم زميلتها وصديقتها يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، تحت عنوان "50 سنة يسرا".وكشفت إلهام في إطار حديثها عن طيبة يسرا ومحبتها للجميع، عن الكواليس التي وقعت في فيلم "بستان الدم"، إذ كانت هي في بداية طريقها، فيما كانت يسرا بطلة الفيلم.وأخبرهما المخرج وقتها بما سيجري في مشهد النهاية، إذ طلب من يسرا أن تذبح إلهام شاهين، بتمرير السكين على رقبتها.وأكدت إلهام شاهين أن المخرج أشرف كان يتسم بالعصبية الشديدة، ولا يرغب في أن يناقشه أحد في قراراته، لذلك أمر يسرا بذبح إلهام شاهين وإلقائها في الحفرة، ووضع التراب عليها بعد ذلك. وهو ما فاجأ يسرا، التي ردت قائلة "انتوا هتدفنوا البنت دي بجد؟"، فأخبرها أن الأمر سيكون لوقت قصير، مطالباً إلهام شاهين بكتم أنفاسها تحت التراب لحين الانتهاء من المشهد.بدأت يسرا في البكاء خوفاً على إلهام شاهين، وظلت يدها تنتفض قبل تصوير المشهد، إذ أخبروها أن هناك "خط مطاطي" موجود على رقبة إلهام شاهين يحتوي على الدماء، وعليها أن تجعل السكين يخترق هذا الجزء فقط.