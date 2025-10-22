روجينا تغادر مهرجان الجونة فجأة.. ما القصة ؟

لكن سرعان ما تبيّن أن السبب إنساني وفني في آنٍ واحد، إذ فضّلت أن تكون بجانب ابنتها في تجربتها المسرحية الثانية على خشبة المسرح.ورغم الزخم الفني والإعلامي الكبير الذي يشهده المهرجان في دورته الحالية، اختارت روجينا أن تُظهر دعمها غير المشروط لموهبة ابنتها، مؤكدةً أن وجودها إلى جانب في هذه المرحلة لا يقل أهمية عن أي حدث فني تشارك فيه.حرصت روجينا على مؤازرة ابنتها مريم في عرضها المسرحي الجديد “نينا”، المأخوذ عن نص “بين المية والهوا”، والذي يُعرض ضمن موسم الجامعة الأميركية في القاهرة. وبعد حضورها العرض، شاركت روجينا مجموعة صورٍ من الكواليس عبر خاصية القصص المصوّرة في حساباتها الرسمية، وعلّقت عليها بكلماتٍ مؤثرة تعبّر عن فخرها الكبير: “فخورة بيكي يا مريم… النهارده شفتك نجمة على المسرح… بداية قوية وبإذن الله نجاح كبير مستنيكي”.وتجسّد مريم، ابنة روجينا وأشرف زكي، شخصية “نينا”، وهي من أبرز الشخصيات الدرامية في العمل، تمثل رمز الحلم والإصرار على إثبات الذات وسط صراعات إنسانية وفنية متشابكة، وقدّمت أداءً لافتاً نال إعجاب الحاضرين لما حمله من صدقٍ وإحساسٍ فني رفيع.ويُذكر أن مريم تواصل شقّ طريقها بثبات في عالم التمثيل، مدعومةً بمحبة وتشجيع والديها، وبإجماعٍ من الوسط الفني على موهبتها الواعدة.