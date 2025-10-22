لبنان.. تفاصيل الجلسة المثيرة لفضل شاكر في المحكمة اليوم

في أجواء اتسمت بالترقّب والحضور الأمني الكثيف، عُقدت صباح الأربعاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول جلسة تمهيدية في قصر العدل ببيروت، في إطار القضية القضائية المتعلقة بالفنان اللبناني ، الذي حضر بنفسه للمرة الأولى منذ فترة طويلة إلى المحكمة، حيث طوقت عناصر من محيط المبنى لتأمين انعقاد الجلسة.وفقًا لمصادر محلية لبنانية، فقد استغرقت الجلسة نحو 20 دقيقة، وتركزت على استماع القاضي إلى أقوال فضل شاكر شخصيًا، حيث وجّه إليه عدة أسئلة بشأن ظروف احتجازه، شملت استيضاحات حول ما إذا كان قد تعرّض لأي مشاكل أو انتهاكات خلال فترة حبسه.كما شملت الجلسة استفسارات إضافية وجّهها القاضي إلى كل من فضل شاكر ومحاميه، تمحورت حول احتمال وجود شهود جدد أو مستندات قانونية إضافية قد تكون مؤثرة في مسار القضية. وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على عقد جلسة علنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، تليها جلسة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي يُتوقع أن تكون ذات أهمية حاسمة في الملف القضائي الذي يحظى بمتابعة كبيرة منذ سنوات.تعود خلفية القضية إلى الاتهامات التي وُجهت إلى فضل شاكر منذ أكثر من عشر سنوات، على خلفية ارتباطه بمجموعة الشيخ ، ومشاركته المزعومة في التي اندلعت عام 2013، وأسفرت عن اشتباكات دامية بين مسلحين والجيش اللبناني، أودت بحياة عدد من أفراد .وعلى مدار السنوات التالية، استمر فضل شاكر في نفي أي ضلوع له في الأعمال العسكرية أو الاعتداءات التي طالت عناصر الجيش، مؤكّدًا في أكثر من مناسبة أنه مرّ بمرحلة تأثّر فيها بخطاب ديني متشدّد، لكنه تراجع عنه وعاد إلى حياته المدنية والفنية بشكل كامل.