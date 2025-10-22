الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
لبنان.. تفاصيل الجلسة المثيرة لفضل شاكر في المحكمة اليوم
فن وثقافة
2025-10-22 | 07:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
739 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
شهدت قاعة المحكمة في قصر العدل بالعاصمة
اللبنانية
بيروت
جلسة استماع مختصرة ومباشرة للفنان
فضل شاكر
، وسط حضور أمني مكثف وتنظيم محكم.
في أجواء اتسمت بالترقّب والحضور الأمني الكثيف، عُقدت صباح الأربعاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول جلسة تمهيدية في قصر العدل ببيروت، في إطار القضية القضائية المتعلقة بالفنان اللبناني
فضل شاكر
، الذي حضر بنفسه للمرة الأولى منذ فترة طويلة إلى المحكمة، حيث طوقت عناصر من
الجيش اللبناني
محيط المبنى لتأمين انعقاد الجلسة.
وفقًا لمصادر محلية لبنانية، فقد استغرقت الجلسة نحو 20 دقيقة، وتركزت على استماع القاضي إلى أقوال فضل شاكر شخصيًا، حيث وجّه إليه عدة أسئلة بشأن ظروف احتجازه، شملت استيضاحات حول ما إذا كان قد تعرّض لأي مشاكل أو انتهاكات خلال فترة حبسه.
كما شملت الجلسة استفسارات إضافية وجّهها القاضي إلى كل من فضل شاكر ومحاميه، تمحورت حول احتمال وجود شهود جدد أو مستندات قانونية إضافية قد تكون مؤثرة في مسار القضية. وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على عقد جلسة علنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، تليها جلسة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي يُتوقع أن تكون ذات أهمية حاسمة في الملف القضائي الذي يحظى بمتابعة كبيرة منذ سنوات.
تعود خلفية القضية إلى الاتهامات التي وُجهت إلى فضل شاكر منذ أكثر من عشر سنوات، على خلفية ارتباطه بمجموعة الشيخ
أحمد الأسير
، ومشاركته المزعومة في
أحداث عبرا
التي اندلعت عام 2013، وأسفرت عن اشتباكات دامية بين مسلحين والجيش اللبناني، أودت بحياة عدد من أفراد
المؤسسة العسكرية
.
وعلى مدار السنوات التالية، استمر فضل شاكر في نفي أي ضلوع له في الأعمال العسكرية أو الاعتداءات التي طالت عناصر الجيش، مؤكّدًا في أكثر من مناسبة أنه مرّ بمرحلة تأثّر فيها بخطاب ديني متشدّد، لكنه تراجع عنه وعاد إلى حياته المدنية والفنية بشكل كامل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
لبنان
القضاء
فضل شاكر
المؤسسة العسكرية
الجيش اللبناني
السومرية نيوز
أحمد الأسير
سومرية نيوز
أحداث عبرا
اللبنانية
السومرية
