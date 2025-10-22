حكم قضائي بحق شيرين عبد الوهاب حول قضية "السب والقذف"

وصدر الحكم في القضية التي رفعها مدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع والادعاء وما قدّمه الطرفان من مستندات.وخلال جلسة المحاكمة، عرض فهد مرزوق، محامي المدعي، طلباته أمام المحكمة، مطالبًا بتعويضٍ مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، مؤكداً أن موكله تعرض لإساءة من الفنانة عبر تصريحات نُسبت إليها على المنصات الإلكترونية.وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مدير صفحات الفنانة بتحرير محضر رسمي ضدها في ، اتهمها فيه بالسب والقذف، لتتولى التحقيق في البلاغ قبل أن تُحيل القضية إلى المختصة للنظر فيها وفق الإجراءات القانونية.وخلال نظر الدعوى، قدم فريق دفاع الفنانة دفوعه القانونية مشيراً إلى أن ما ورد في البلاغ يفتقر إلى الأدلة الكافية لإثبات الاتهام.وبعد استعراض أقوال الطرفين والوثائق المقدمة، انتهت المحكمة إلى الحكم ببراءة من جميع التهم المنسوبة إليها.وبذلك، أسدلت المحكمة الاقتصادية في مصر الستار على النزاع القضائي بين الفنانة ومدير صفحاتها السابق، من دون إصدار قرار بشأن طلب التعويض المدني، مكتفية بحكم البراءة الذي أعلنت عنه خلال الجلسة الأخيرة.