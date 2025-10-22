إلهام شاهين تعلق على حادثة "السخرية" من لبلبة.. صديقة عمري

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "كنت هموت وأروح ، وهالة صدقي قالت لي: بعيد، وخلاص قربنا نخلص الندوة، وهزرت معايا وقالت لي: أعمليها مكانك وخلاص، وضحكنا، وشاورت ليسرا وقلت لها: يلا خلصوا، عايزة أروح الحمام".وأضافت: "ده هزار بين اتنين صحاب، لا فيه سخرية ولا حاجة، ومليش أي تصرف ضد لبلبة، لأنها صاحبتي وعشرة عمري".وشددت على متانة العلاقة التي تجمعها بالفنانة لبلبة، موضحة أنه لا يمكن أن يصدر منها أي تصرف يمكن أن يُفهم على أنه إساءة لها، خصوصًا خلال مناسبة مخصصة لتكريم المخرج الكبير ، الذي جمع بينهما عدد من الأعمال الفنية البارزة.يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة ، ومن إخراج ، حيث قدمت شخصية "اعتماد"، وتفاعل معها عدد كبير من المشاهدين.وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم ، ، ، ، المقدم، ، ، ، ، وآخرون.