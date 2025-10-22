الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544701-638967454393639593.jpg
إلهام شاهين تعلق على حادثة "السخرية" من لبلبة.. صديقة عمري
فن وثقافة
2025-10-22 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
161 شوهد
أكدت الفنانة
إلهام شاهين
أن ما تم تداوله بشأن سخريتها من الفنانة لبلبة خلال جلسة تكريم المخرج الراحل
يوسف شاهين
ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لا أساس له من
الصحة
، وكان الموقف عبارة عن مزاح عابر بينها وبين الفنانة
هالة صدقي
.
وقالت
إلهام شاهين
في تصريحات تلفزيونية: "كنت هموت وأروح
الحمام
، وهالة صدقي قالت لي: بعيد، وخلاص قربنا نخلص الندوة، وهزرت معايا وقالت لي: أعمليها مكانك وخلاص، وضحكنا، وشاورت ليسرا وقلت لها: يلا خلصوا، عايزة أروح الحمام".
وأضافت: "ده هزار بين اتنين صحاب، لا فيه سخرية ولا حاجة، ومليش أي تصرف ضد لبلبة، لأنها صاحبتي وعشرة عمري".
وشددت
شاهين
على متانة العلاقة التي تجمعها بالفنانة لبلبة، موضحة أنه لا يمكن أن يصدر منها أي تصرف يمكن أن يُفهم على أنه إساءة لها، خصوصًا خلال مناسبة مخصصة لتكريم المخرج الكبير
يوسف شاهين
، الذي جمع بينهما عدد من الأعمال الفنية البارزة.
يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة
عمرو سعد
، ومن إخراج
محمد سامي
، حيث قدمت شخصية "اعتماد"، وتفاعل معها عدد كبير من المشاهدين.
وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم
أحمد زاهر
،
أحمد رزق
،
خالد الصاوي
،
منة فضالي
،
إنجي
المقدم،
ريم مصطفى
،
أحمد فهيم
،
نشوى مصطفى
،
سلوى عثمان
، وآخرون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الهام شاهين
لبلبة
إلهام شاهين
خالد الصاوي
يوسف شاهين
سلوى عثمان
نشوى مصطفى
هالة صدقي
محمد سامي
أحمد فهيم
