"إلى أبي".. محمد فضل شاكر يدعم والده بأغنية

وتحمل الأغنية بعدًا وجدانيًا خاصًا، إذ يعبّر من خلالها محمد عن محبة ووفاء جمهوره ووالده الفنان ، الذي يعيش حاليًا مرحلة قانونية دقيقة بعد أن سلّم نفسه لاستخبارات مطلع الشهر الجاري.وتأتي الأغنية كجسر من الإحساس بين الابن ووالده، إذ يؤدي العمل بصوته ليحمل رسالة دعم رمزية تعبّر عن محبة الناس لفضل شاكر، وعن مكانته في قلوب عشاقه الذين لمسوا صدقه الفني والإنساني على مدار سنوات طويلة.وقالت الشاعرة جمانة جمال إن أغنية "إلى أبي" تعبّر عن جماهير فضل شاكر في مختلف الدول، مضيفة أنها "رسالة حب من كل من تأثر بفنه وصوته وشعر أنه قريب منه"، مشيرة إلى أن العمل بمثابة ترجمة فنية لمشاعر جمهوره في هذه المرحلة.وأكدت أن الأغنية تجسّد إيمان فريق العمل بعدالة موقف الفنان، وأن الفن بالنسبة لهم هو السلاح الأصدق في مواجهة الأزمات، مضيفة أن فضل شاكر سيعود إلى جمهوره قريبًا بروحه الصافية وصوته الذي لم يخفت رغم البعد.كما كشفت جمانة جمال عن مفاجآت فنية قادمة ضمن تعاونها المستمر مع فضل شاكر، مؤكدة أن النجاحات التي تحققت خلال العام الجاري، بأغانٍ مثل "دوري يا فرحة"، "هوى الجنوب"، "أحلى رسمة"، "وغلبني"، "الحب وبس"، "صحاك الشوق"، "روح البحر"، و"كيفك ع فراقي"، ستتواصل في المرحلة المقبلة بأعمال جديدة تحمل مشاعر عميقة وصدقًا فنيًا يليق بجمهوره.