فنانة تستغيث: مش عارفة أروح فين

وأوضحت أنها "تواجه أزمة متكررة في عدم توافر أدويتها الأساسية بشكل شهري".وذكرت: "مع كل شهر أقوم بصرف علاجي أجد هناك بعض الأدوية غير موجودة، ففي أحد الشهور أجد دواء السكر غير متوفر وشهر آخر تكون الأزمة في دواء القلب، وآخر يكون دواء المعدة غير متوفر".وكشفت سعد الدين عن معاناتها الصحية المتزايدة بسبب عدم حصولها على دواء المعدة منذ ثلاثة أشهر، مما تسبب في عدم ثبات الطعام في معدتها وشعورها بالتعب الشديد.وأكدت أنها "ما تزال تعاني من مشاكل صحية مزمنة تشمل تراكم الدهون على القلب ومرض السكري".وفي تصريحات مماثلة، أضافت الفنانة أنها "تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على أدويتها بالرغم من استمرار حقها في العلاج على نفقة الدولة، قائلة: "كل ما أذهب لأخذ العلاج يقال لي إنه غير متوفر، ولا أعرف إلى أين أذهب في ظل هذه الظروف، أنا قلقة من تدهور حالتي الصحية لأنني بحاجة ماسة إلى الاستمرار في تناول الأدوية".وناشدت سعد الدين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لتوفير العلاج اللازم لها حفاظاً على صحتها وحياتها.يذكر أن الفنانة سعد الدين المولودة عام 1972 شاركت في عدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "الليل وآخره" (2003)، ومسلسل "آدم" (2011)، كما تعاونت مع كبار الفنانين مثل وعفاف شعيب، وشاركت مؤخرا في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في السباق الرمضاني 2025 بطولة ، والذي تناول قصة شخصية "الجارحي" التي تنقلب حياتها بعد وفاة والده لاكتشافه مفتاحا غامضا وثروة ضخمة وماضيا مظلما.