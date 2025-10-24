الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544854-638968980046811886.webp
تبادل الاتهامات بين نقيب الفنانين ولجنة الثقافة النيابية.. مطالبات بسحب اليد و26 خطأً إملائياً
فن وثقافة
2025-10-24 | 06:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
226 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
شهدت الأوساط الثقافية والفنية في البلاد سجالاً حاداً بين نقيب الفنانين العراقيين
جبار جودي
، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في
مجلس النواب
، على خلفية تصريحات أدلى بها جودي بشأن تكوين اللجنة وغياب "المثقفين" عنها، ورد اللجنة عليه ببيان شديد اللهجة تضمن اتهامات وتوصيات باتخاذ إجراءات قانونية بحقه، قبل أن يرد النقيب مجدداً ببيان ساخر حمل طابعاً لغوياً ناقداً.
بداية الأزمة
وقال نقيب الفنانين
جبار جودي
في تصريح صحفي تابعته
السومرية نيوز
، "لدينا
لجنة في البرلمان
باسم
لجنة الثقافة
والسياحة والآثار، وقد اعترضتُ بكتب رسمية لم يستجيبوا لها ولم يردوا عليها، وقلتُ (يجب أن يكون اسم اللجنة هو لجنة الثقافة والفنون والسياحة والآثار)، لكنهم لم يستجيبوا للطلب رغم تأييدهم له".
وأضاف جودي "ذه اللجنة لا يوجد فيها مثقف واحد، ولا يوجد أياً كان ضليعاً في الأمور الفنية، وأنا مسؤول عن كلامي".
رد لجنة الثقافة النيابية
وردّت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في
مجلس النواب
على تصريحات نقيب الفنانين، مطالبة رئاسة البرلمان باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، معتبرة ما صدر عنه "تجاوزاً غير منطقي على رئيس وأعضاء اللجنة".
وجاء في بيان اللجنة إن "الإساءة والتطاول الذي صدر منما يسمى بنقيب الفنانين يعد تجاوزاً على مجلس النواب، فقوله إساءة لكرامة الإنسان وكرامة المجلس وأعضائه. فأي ثقافة يتمتع بها وأي فهم للعمل النيابي؟".
وأضاف البيان ان "هذا ينسحب على عدم امتثاله لجميع الكتب الصادرة من اللجنة لاستضافته، كما أنه تهرب من الحضور بحجج واهية، كونه يخشى اللوم بسبب الشكاوى والمشاكل وكثير من القضايا التي كانت اللجنة تعترض عليها".
وتابعت اللجنة بالقول "حين شرعت اللجنة لتعديل قانون الفنانين، أراد أن يمرر فقرات فيها الكثير من الشبهات، منها جباية مالية ثقيلة على عمل الفنانين والنوادي الليلية تكون عائداتها للنقابة، رغم أن النقابة تتدخل بالوقت الحالي في تلك الأمور بتواطؤ مع جهات عديدة"، مطالبة "بإصدار قرار ملزم وحازم حسب القانون بإيقافه عن العمل وسحب يده، لأن تصريحه انتهك عمل لجنة برلمانية تابعة لمجلس تشريعي خرجت من رحم الحكومة ووزرائها، ولأن عدم فهمه لمفهوم المثقف يدل على نرجسية وتعالٍ ونتاج دوافع ذاتية يراد منها الهيمنة على النقابة والاستمرار بإجراءات استبعاد حق الأعضاء في الترشيح".
كما دعت اللجنة
هيئة الإعلام
والاتصالات إلى "منع ظهوره في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام لحين البت في قضيته"، مؤكدة أنها "تنتظر الإجراءات الأصولية لمحاسبته وفق القانون".
في المقابل، ردّ نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي على بيان لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، قال فيه "قرأنا بيان لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب الموقّر، ردّاً على تصريحنا الذي يفيد بعدم وجود أيّ مثقف في اللجنة".
وأضاف جودي "كنّا ننوي أن نقدّم دفوعاتنا عن أنفسنا وما فعلناه طيلة السنوات الماضية من إسناد فولاذيّ للفنّان والمثقّف العراقي، لكننا حين وجدنا أن بيان لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لوحده، يحتوي على 26 خطأً لغوياً وإملائياً، أثبت السادة النوّاب ما قلناه أصلاً في تصريحنا"، موضحا ان "هذه دعوة مفتوحة للنوّاب المحترمين في اللجنة للحصول على دورات في الإملاء واللغة في مقر النقابة، وبشكلٍ مجّاني، ثم نقترح عليهم
بعدها
كتباً لقراءتها مع بعض الندوات، كي يكون هناك مثقفون في لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية".
أزمة تتسع
ويرى مراقبون أن الأزمة بين نقيب الفنانين ولجنة الثقافة النيابية تعكس فجوة عميقة بين الوسط الثقافي ومؤسسات الدولة، في ظل تصاعد الخلافات حول تشريعات تخص الفنانين والمثقفين، ومطالبات متكررة بإشراك أصحاب الاختصاص في صياغة القوانين الثقافية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
