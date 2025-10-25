الفنانة منة شلبي تحسم الجدل وتعلن زواجها رسميًا

وأكدت أن عقد القران تم رسميًا، منذ نحو أسبوعين، في أجواء عائلية هادئة، بعيدًا عن الأضواء، موضحة أن تأجيل إعلان الزواج جاء احترامًا للظروف الصحية التي تمر بها والدتها.وأعربت منة شلبي عن دهشتها واستيائها من تسريب وثيقة زواجها، مؤكدة أنها لم تتوقع خروج أي تفاصيل من حياتها الخاصة إلى العلن، مضيفة أن حياتها الشخصية ليست مادة للنقاش العام أو وسيلة لصنع "الترند"، على حد قولها.بدوره، قال أحمد الجنايني في تصريحات أخرى إن حفل قرانه على منة شلبي اقتصر على عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين فقط، لافتًا إلى أنه تم الاكتفاء بحفل عائلي بسيط.ونفى الجنايني الأنباء التي ترددت عن إقامة حفل يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن، وأن الحفل سيقتصر على المقربين فقط.