مي عز الدين تكشف دعم عادل إمام لمسيرتها الفنية

وتحدثت ، خلال حلولها ضيفا ببرنامج «ضيفي» مع الإعلامي الدمرداش، عن بداياتها الفنية، وكشفت تفاصيل دعم الزعيم لها في خلال مشوارها، وتطرقت إلى العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والمهنية.وقالت مي : «الزعيم عادل إمام وقف جنبي وعلّمني كتير أوي، في مرة كان بيتكرم في إحدى القنوات، وقال لهم إنه عايز يكرم مجموعة من الوجوه الشابة، واختار ثلاثة أسماء، وكنت واحدة منهم وده كان بالنسبالي حدث عمري ما أنساه».وأضافت مي عز الدين: «خدني أنا ووالدتي ورحنا عنده البيت، والناس كلها قالت لي إن دي حاجة معناها إنك عليه جدًا، وعرفني على زوجته وعلى أولاده محمد ورامي، وكنت مبسوطة جدًا، كلمني وبارك لي في أعمالي، وجه بنفسه لتصوير مسلسل دلع بنات، وكان بيدعمني وبيقولي إني شاطرة وعندي تفاصيل مهمة كممثلة».وكان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، هو مشاركتها في دراما رمضان 2025، بمسلسل قلبي ومفتاحه، والذي حقق نجاحا جماهيريا وفنيا خلال فترة عرضه.وشارك في بطولة مسلسل «قلبي ومفتاحه» بجانب مي عز الدين عدد من الفنانين أبرزهم: آسر ياسين، دياب، ، ، ، سما إبراهيم، وسارة ، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.دارت أحداث المسلسل حول «عزت»، الذي يجسد دوره آسر ياسين، ويعمل سائق أوبر، وميار «مي عز الدين»، خريجة كلية علوم، حيث يلتقيان بالصدفة عندما تسعى ميار لإيجاد حل قانوني لعدم العودة إلى زوجها «سعد»، وهو تاجر أدوات منزلية، بعد أن تم الطلاق بينهما 3 مرات.