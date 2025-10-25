مي عز الدين تكشف دعم عادل إمام لمسيرتها الفنية

الصفحة الرئيسية
2025-10-25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
320 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
أصبحت الفنانة
مي عز الدين
في صدارة تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن الزعيم
عادل إمام
، وتداول أنباء عن تحضيرها لعمل سينمائي جديد تعود به إلى الشاشة بعد غياب سنوات عن السينما.
وتحدثت
مي عز الدين
، خلال حلولها ضيفا ببرنامج «ضيفي» مع الإعلامي
معتز
الدمرداش، عن بداياتها الفنية، وكشفت تفاصيل دعم الزعيم
عادل إمام
لها في خلال مشوارها، وتطرقت إلى العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والمهنية.
وقالت مي
عز الدين
: «الزعيم عادل إمام وقف جنبي وعلّمني كتير أوي، في مرة كان بيتكرم في إحدى القنوات، وقال لهم إنه عايز يكرم مجموعة من الوجوه الشابة، واختار ثلاثة أسماء، وكنت واحدة منهم وده كان بالنسبالي حدث عمري ما أنساه».
وأضافت مي عز الدين: «خدني أنا ووالدتي ورحنا عنده البيت، والناس كلها قالت لي إن دي حاجة معناها إنك
عزيزة
عليه جدًا، وعرفني على زوجته وعلى أولاده محمد ورامي، وكنت مبسوطة جدًا،
بعدها
كلمني وبارك لي في أعمالي، وجه بنفسه لتصوير مسلسل دلع بنات، وكان بيدعمني وبيقولي إني شاطرة وعندي تفاصيل مهمة كممثلة».
وكان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، هو مشاركتها في
ماراثون
دراما رمضان 2025، بمسلسل قلبي ومفتاحه، والذي حقق نجاحا جماهيريا وفنيا خلال فترة عرضه.
وشارك في بطولة مسلسل «قلبي ومفتاحه» بجانب مي عز الدين عدد من الفنانين أبرزهم: آسر ياسين، دياب،
أشرف عبد الباقي
،
أحمد خالد صالح
،
ميس حمدان
، سما إبراهيم، وسارة
عبد الرحمن
، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.
دارت أحداث المسلسل حول «عزت»، الذي يجسد دوره آسر ياسين، ويعمل سائق أوبر، وميار «مي عز الدين»، خريجة كلية علوم، حيث يلتقيان بالصدفة عندما تسعى ميار لإيجاد حل قانوني لعدم العودة إلى زوجها «سعد»، وهو تاجر أدوات منزلية، بعد أن تم الطلاق بينهما 3 مرات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مي عز الدين
فن
مصر
عادل امام
أشرف عبد الباقي
سارة عبد الرحمن
أحمد خالد صالح
السومرية نيوز
سومرية نيوز
عبد الرحمن
عبد الباقي
