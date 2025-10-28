الصفحة الرئيسية
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مونيكا بيلوتشي تشعل السوشيال ميديا بصورة مع أحمد عز
فن وثقافة
2025-10-28 | 06:12
السومرية نيوز
ـ فن
نشرت النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي صورة مع الفنان المصري
أحمد عز
أثارت بها ضجة واسعة.
وكشف النجمة الإيطالية عن مشاركتها في فيلم الأكشن المرتقب Seven Dogs (سبعة كلاب)، المقرر عرضه في صالات السينما عام 2026، لتكون هذه الخطوة واحدة من أبرز المفاجآت السينمائية المنتظرة.
ونشرت بيلوتشي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جمعتها بنجم السينما المصري
أحمد عز
من أحد مشاهد الفيلم، وهي تجسد شخصية تحمل اسم «جوليا»، وعلّقت قائلة: "جوليا تلعب لتكسب، ولا تخدع أبدًا"، في إشارة إلى طبيعة الدور الغامض والقوي الذي تؤديه.
وكان المستشار
تركي آل الشيخ
، رئيس
الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية
، قد أعلن في أبريل الماضي انتهاء تصوير الفيلم بالكامل داخل استوديوهات
الحصن
"Big Time" في
الرياض
، واصفًا إياه بـ"أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ".
ويجمع الفيلم نخبة من أبرز نجوم السينما العربية، أبرزهم:
كريم عبد العزيز
،
أحمد عز،
ناصر القصبي
(السعودي)،
إضافة إلى سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا،
هنا الزاهد
،
هالة صدقي
، ومنة شلبي،
بجانب أسماء عالمية لم تُكشف بعد، ستكون "مفاجأة العمل الكبرى"، وفق آل الشيخ.
وأشار آل الشيخ إلى أن
القوات الخاصة
السعودية
شاركت فعليًّا في تنفيذ مشاهد الأكشن، موجّهًا شكره للأمير
عبد العزيز بن سعود
،
وزير الداخلية
، على دعمه الاستثنائي للمشروع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مونيكا بيلوتشي تعلن انفصالها عن المخرج تيم بيرتون
06:55 | 2025-09-19
نجوم السوشيال ميديا ضد نجوم الملاعب: من يسيطر على الكرة العراقية.. "اللايكات" أم الأهداف؟
03:42 | 2025-08-07
نسف للاعتقاد السائد.. هل تؤثر السوشيال ميديا سلبا على الصحة النفسية؟
10:06 | 2025-08-06
هواوي تستعد لإطلاق ساعتها الذكية وتشعل التحدي مع آبل وسامسونغ
11:35 | 2025-09-22
فن
/ احمد عزة
مونيكا بيلوتشي
مشاهير
الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للترفيه
عبد العزيز بن سعود
كريم عبد العزيز
السوشيال ميديا
السومرية نيوز
عبد العزيز بن
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
35.29%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
24.61%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
23.25%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
16.85%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
أحدث الحلقات
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعت
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
إطلاق الغازات مسموح في المدرسة بشرط "كتم الصوت"!
07:11 | 2025-10-28
وزير النفط لـ السومرية: خسرنا 600 ألف برميل في اليوم بحريق البرجسية
05:46 | 2025-10-28
خرافات شائعة عن الزكام... لا تقعوا في فخها!
04:30 | 2025-10-28
"جبروني على القتال".. أوكرانيا تنشر اعترافات مقاتل عراقي في الجيش الروسي (فيديو)
04:24 | 2025-10-28
قبل مقتله بأيام.. فيديو جديد ليحيى السنوار في غزة
03:11 | 2025-10-28
طريقة لتسريع تصفح ايفون
03:01 | 2025-10-28
