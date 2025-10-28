مونيكا بيلوتشي تشعل السوشيال ميديا بصورة مع أحمد عز

وكشف النجمة الإيطالية عن مشاركتها في فيلم الأكشن المرتقب Seven Dogs (سبعة كلاب)، المقرر عرضه في صالات السينما عام 2026، لتكون هذه الخطوة واحدة من أبرز المفاجآت السينمائية المنتظرة.ونشرت بيلوتشي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جمعتها بنجم السينما المصري من أحد مشاهد الفيلم، وهي تجسد شخصية تحمل اسم «جوليا»، وعلّقت قائلة: "جوليا تلعب لتكسب، ولا تخدع أبدًا"، في إشارة إلى طبيعة الدور الغامض والقوي الذي تؤديه.وكان المستشار ، رئيس ، قد أعلن في أبريل الماضي انتهاء تصوير الفيلم بالكامل داخل استوديوهات "Big Time" في ، واصفًا إياه بـ"أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ".ويجمع الفيلم نخبة من أبرز نجوم السينما العربية، أبرزهم:أحمد عز،(السعودي)،إضافة إلى سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، ، ، ومنة شلبي،بجانب أسماء عالمية لم تُكشف بعد، ستكون "مفاجأة العمل الكبرى"، وفق آل الشيخ.وأشار آل الشيخ إلى أن شاركت فعليًّا في تنفيذ مشاهد الأكشن، موجّهًا شكره للأمير ، ، على دعمه الاستثنائي للمشروع.