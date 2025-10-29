رمضان المقبل.. دراما مثيرة من داخل سجن صيدنايا السوري

ومن المقرر أن يستمر التصوير على مدار الشهرين المقبلين في مواقع مختلفة بين وسوريا والعراق.وينتمي العمل إلى فئة الدراما التشويقية التوثيقية المستندة إلى أحداث واقعية ممزوجة بالغموض والإثارة، حيث يتناول سلسلة وقائع بعضها مستقى من قصص حقيقية، أبرزها استعصاء سجن صيدنايا عام 2008.كما يكشف العمل تدريجياً أسراراً طُمست لسنوات طويلة، مطلقا أسئلة حساسة حول الحقيقة والعدالة والخداع في الواقع السوري.ويحمل المسلسل توقيع الكاتب سامر في التأليف والسيناريو والحوار، بينما تتولى شركة "ميتافورا" الإنتاج، مع أسامة الحمد كمنتج منفذ ومحمود شلش كمنتج فني.ويضم طاقم البطولة عددا كبيرا من أبرز الفنانين العرب، من بينهم ، ونضال نجم، وكارمن لبس، وواحة الراهب، وعبد قويدر، ونانسي خوري، وجفرة ، بالإضافة إلى قطيفان، ومازن الناطور، ونوار بلبل، وقاسم ملحو، وشادي ، ورمزي شقير، وخالد شباط، وطلال مارديني، وباسل حيدر.