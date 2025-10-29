جومانا مراد تتألق بإطلالة تخطف الأنظار (صور)



خطفت الفنانة الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على .





وظهرت جومانا مرتدية فستانا باللون الزيتي بتصميم واسع يحمل لمسة من الأناقة الراقية، ونسقت معه حزاما أسود عند الخصر أبرز جمال قوامها، واختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين وحذاء من اللون الأسود، فاللوك جميعه مثل الفستان والحزام والحذاء من توقيع دار الأزياء العالمية كريستيان .



وتغزل متابعو النجمة في إطلالتها، حيث كتب أحدهم: "ما شاء الله بتجنني، الفستان واللوك كله حلو"، فيما علّق آخر قائلاً: "بنحبك وبنتابعك ومنتظرين مسلسل خلايا رمادية السنة دي، وإن شاء الله تكسري الدنيا".



وتعيش جومانا مراد في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "خلايا رمادية" الذي تتصدر بطولته، من تأليف وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج كامل أبو علي، ويتكوّن من 15 حلقة فقط.



كما تشارك في مسرحية "سمن على عسل" المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم 2026 في شهر فبراير المقبل على مسرح عسلان، وهي مسرحية اجتماعية كوميدية تدور أحداثها حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط، لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات المليئة بالمفاجآت.

