فنانة مشهورة تصدم جمهورها.. "ساضع المسامير في ظهري"

وقالت في تصريح صحفي: "أنا بخير الحمد لله ولكن تعبانة شوية هركب مسامير في ضهري".وأضافت: "الطبيب المعالج نصحني بالراحة التامة، وأوصاني بعدم الحركة نهائيا خلال الفترة الحالية، تم تثبيت بعض الفقرات في الظهر وأتناول الأدوية والمسكنات وبشكر الجمهور دائما يعطيني طاقة حب".وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها لم تعتزل الفن وهي تعشقه، لكن سبب الابتعاد هو المرض لأنها متعبة جدا، مؤكدة أنها فخورة بكل أعمالها ولا توصي بحذف أي عمل منهم.وأضافت : "أخضع لبرتوكول العلاج الذى وضعه لي الطبيب المعالج و بطلب من كل جمهوري الدعاء ليا".يذكر أن وفدا مشتركا من ونقابة المهن التمثيلية، زاروا الفنانة نجوى فؤاد في منزلها، وذلك استجابة لاستغاثتها الأخيرة التي عبرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.وحضر من جانب الفنان والمخرج ، وكيل الوزارة، ممثلا عن وزير الثقافة هنو، ومن كلا من الفنان ، عضو ، والفنانة ، عضو المجلس والمسؤولة عن الملف الطبي للفنانين.وعبرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة الإنسانية"، وقالت: "أنا سعيدة جدا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدّرة قدمناه للفن".